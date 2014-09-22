أخبار عاجلة

تغطية خاصة - عضو المجلس المصري للشئون الخارجية: قيمة هذه الزيارة أن كلا منهما يستكشف الأخر -
نائب: قمة السيسي- ترامب فارقة في مصير الشرق الأوسط -
تغطية خاصة - النائبة/ داليا يوسف: أراقب الإعلام الأمريكي وزيارة الرئيس السيسي تاريخية ومحورية -
إيطاليا ترحل 3 أشخاص يشتبه في صلتهم بخلية إرهابية في فينيسيا -
روسيا اليوم: ارتفاع حصيلة ضحايا "انفجار بطرسبورج" لـ64 قتيلا وجريحا -
الشرطة الروسية تبحث عن شخصين يشتبه في تورطهما بـ"تفجير بطرسبرج" -
تغطية خاصة - لواء كمال عامر: نحقق قفزة كبيرة في دعم التعاون الإستراتيجي بين مصر والولايات المتحدة -
ضبط لحوم وأدوية منتهية الصلاحية في حملة على دور للأيتام بالمنوفية -
بالصور.. ضبط 25 طن سكر قبل بيعها في السوق السوداء بالشرقية -
القبض على عاطلين بحوزتهما 3 كيلو هيروين و120 كلو بانجو بالإسماعيلية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

محافظ الجيزة :الإسكان تبدأ إصلاح “صرف أبو النمرس” بتكلفة 30 مليون جنيه

Google+ Print
محافظ الجيزة :الإسكان تبدأ إصلاح “صرف أبو النمرس” بتكلفة 30 مليون جنيه محافظ الجيزة :الإسكان تبدأ إصلاح “صرف أبو النمرس” بتكلفة 30 مليون جنيه

الدكتور على عبد الرحمن محافظ الجيزة

بدأت وزارة الإسكان تنفيذ مشروع يستهدف اصلاح هبوطات الصرف الصحي بمنطقة المساكن الشعبية والمنطقة المقابلة لها بمدينة ابو النمرس بتمويل من الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي .

وقال الدكتور على عبد الرحمن محافظ الجيزة فى تصريحات له اليوم إن تكلفة المشروع تصل إلى 30 مليون جنيه ، ومن المقرر الانتهاء منه خلال 12 شهرا ، وأضاف أن خط الصرف الصــــحي يعد من الخطوط الرئيسية داخـــل المشروع والذي بدأ تنفيذه منذ عدة سنوات ليخدم مدينة ابو النمرس وعرب أبو النمرس وعرب أبو أخترش وعزبة مدكور ، مشيراً إلى أن المشروع يعمل بالفعل لكن بنسبة 80% فقط ومع الإنتهاء من إصلاح الهبوطات سيتم اكتمال المشروع ليعمل بنسبة 100% لخدمة مايقرب من 55كم.

من جانبه ، قال شفيق جلال رئيس مركز ومدينة ابو النمرس إن منطقة الأصلاح بطول 3كم بشارع احمد بدوى وهو الجزء الذي حدث به الهبوط أدى إلى تعطل المشروع وحرمان بعض المناطق من خدمة الصرف الصحي ، وأشار الى أنه سيتم عمل إحلال وتجديد لخطوط الصرف الصحي بمنطقة ابو النمرس لخدمة شوارع المحطة وأحمد بدوي والمركز وبورسعيد وايوب وشارع النجاح .

 

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا