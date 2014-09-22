محافظ الجيزة :الإسكان تبدأ إصلاح “صرف أبو النمرس” بتكلفة 30 مليون جنيه

بدأت وزارة الإسكان تنفيذ مشروع يستهدف اصلاح هبوطات الصرف الصحي بمنطقة المساكن الشعبية والمنطقة المقابلة لها بمدينة ابو النمرس بتمويل من الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي .

وقال الدكتور على عبد الرحمن محافظ الجيزة فى تصريحات له اليوم إن تكلفة المشروع تصل إلى 30 مليون جنيه ، ومن المقرر الانتهاء منه خلال 12 شهرا ، وأضاف أن خط الصرف الصــــحي يعد من الخطوط الرئيسية داخـــل المشروع والذي بدأ تنفيذه منذ عدة سنوات ليخدم مدينة ابو النمرس وعرب أبو النمرس وعرب أبو أخترش وعزبة مدكور ، مشيراً إلى أن المشروع يعمل بالفعل لكن بنسبة 80% فقط ومع الإنتهاء من إصلاح الهبوطات سيتم اكتمال المشروع ليعمل بنسبة 100% لخدمة مايقرب من 55كم.

من جانبه ، قال شفيق جلال رئيس مركز ومدينة ابو النمرس إن منطقة الأصلاح بطول 3كم بشارع احمد بدوى وهو الجزء الذي حدث به الهبوط أدى إلى تعطل المشروع وحرمان بعض المناطق من خدمة الصرف الصحي ، وأشار الى أنه سيتم عمل إحلال وتجديد لخطوط الصرف الصحي بمنطقة ابو النمرس لخدمة شوارع المحطة وأحمد بدوي والمركز وبورسعيد وايوب وشارع النجاح .

أ ش أ