العراق ينفى انتشار "ميليشيات" ببغداد ويتهم القاعدة بتأجيج الأوضاع

نفت وزارة الداخلية العراقية أمس الثلاثاء، ما تردد إعلامياً عن انتشار ميليشيات مسلحة فى العاصمة بغداد.

وكانت وسائل إعلام محلية أشارت إلى انتشار ميليشيات بأزياء مدنية وعسكرية يقومون بقطع الشوارع ويتفحصون الهويات ويوجهون أسئلة على أساس طائفى ويقومون بعمليات خطف وقتل.

كما نشر نشطاء عبر موقعى التواصل الاجتماعى "فيس بوك" و"تويتر" صوراً لضحايا قالوا إنهم قتلوا على يد ميليشيات مسلحة فى بعض مناطق من العاصمة بغداد.

وقال وزارة الداخلية فى بيان حصلت مراسلة الأناضول على نسخة منه، إن "أجهزة الوزارة قامت بمتابعة وتدقيق المناطق التى ذكرتها وسائل الإعلام وتبين لها بعدم وجود مثل تلك مليشيات كما لم يرد إلى مراكز الشرطة ودوائر وزارة الداخلية أى أخبار أو شكاوى على هذا الأساس".

> وأشارت إلى أن "أغلب الحالات المرصودة هى جرائم ذات طابع جنائى".

وتابعت: "ولتحقيق أقصى درجات الأمن للمواطن وكأجراء احترازى فقد خصصت وزارة الداخلية أرقام هواتف مؤمنة تبقى فيها شخصية المبلغ طى الكتمان لإرشاد القوات الأمنية فى الوزارة عن مثل هذه الحالات أو أى تحرك مريب أو تصرفات غريبة ليتسنى القيام بواجبنا المطلوب وتأكيد حالات التنسيق بين المواطن ورجال الأمن".