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رفع جلسة استئناف النيابة على قرار إخلاء سبيل 26 من أعضاء “وايت نايتس” لإصدار القرار

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رفع جلسة استئناف النيابة على قرار إخلاء سبيل 26 من أعضاء “وايت نايتس” لإصدار القرار رفع جلسة استئناف النيابة على قرار إخلاء سبيل 26 من أعضاء “وايت نايتس” لإصدار القرار

أرشيفية

رفعت غرفة المشورة برئاسة المستشار محمد على الفقي، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة جلسة استئناف  النيابة على قرار اخلاء سبيل 26 متهما من أعضاء “الوايت نايتس”بكفالة 500 جنيه لكل منهم لاصدار القرار.

يذكر أن النائب العام قد أمر بإخلاء سبيل 10 من أعضاء الوايت نايتس، مما هم أقل من 20 سنة، وذلك حرصا على مستقبلهم الدراسى.

وكانت قررت نيابة شمال القاهرة الكلية، برئاسة المستشار وائل حسين المحامى العام الأول لشمال القاهرة، حبس 36 متهما من أعضاء “الوايت نايتس” 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وذلك بعد ورود محضر تحريات المباحث حول واقعة تنظيم مسيرة بدون تصريح، والاعتداء على المواطنين وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وقطع الطريق وحيازة أسلحة نارية بمنطقة شبرا.

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