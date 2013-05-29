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جول والمرزوقى يدعوان رجال الأعمال بتركيا وتونس للاستثمار فى البلدين

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جول والمرزوقى يدعوان رجال الأعمال بتركيا وتونس للاستثمار فى البلدين جول والمرزوقى يدعوان رجال الأعمال بتركيا وتونس للاستثمار فى البلدين

دعا الرئيس التركى عبد الله جول، مساء أمس الثلاثاء، رجال الأعمال الأتراك إلى الاستثمار فى تونس.

جاء ذلك خلال مأدبة عشاء أقامها جول تكريما للرئيس التونسى المنصف المرزوقى، الذى يقوم بزيارة رسمية لتركيا، بحسب وكالة الأناضول التركية.

وأعرب جول عن امتنانه لتدريس اللغة التركية، كلغة اختيارية فى تسع مدارس وجامعتين فى ثلاث مدن مختلفة فى تونس.

ومن جانبه دعا المرزوقى أيضا رجال الإعمال فى تركيا وتونس إلى الاستفادة القصوى من فرص الشراكة بين البلدين.

كان جول قد رحب فى مؤتمر صحفى مشترك مع المرزوقى، أمس الثلاثاء، بقرار الاتحاد الأوروبى، برفع الحظر عن تصدير الأسلحة للمعارضة السورية، حسبما ذكرت صحيفة "توداى زمان" التركية.

وحذر جول من احتمالية اندلاع حرب طائفية فى العالم الإسلامى، منتقدا دخول إيران وحزب الله إلى الحرب السورية الدائرة منذ أكثر من عامين.

ودعا جول العالم الإسلامى، إلى عدم استنفاد طاقته فى الخلافات الداخلية، ووصف الخلافات الطائفية بالخطيرة جدا.

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