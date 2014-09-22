بدء نظر ثالث جلسات الطعن على عزل النائب العام الأسبق

كما ينظر المجلس، برئاسة المستشار حسام عبد الرحيم، ثالث جلسات نظر الطعن المقدم من المستشار هشام بركات النائب العام للطعن على قرار مجلس التأديب التابع لمحكمة الاستئناف فى قضية التنصت على مكتب النائب العام، والخاص بالإبقاء على المستشار حسن ياسين النائب العام المساعد السابق فى عمله كقاضٍ، وتبرئته من الاتهام بزرع أجهزة تنصت وكاميرات مراقبة بمكتب النائب العام بهدف التجسس.

يذكر أن مجلس التأديب الأعلى، برئاسة المستشار حسام عبد الرحيم قرر تأجيل نظر طعن المستشار طلعت عبد الله النائب العام الأسبق على قرار مجلس التأديب والصلاحية، بإحالته للمعاش المبكر لاتهامه بزرع أجهزة تجسس بمكتب النائب العام، وعودة المستشار حسن ياسين إلى عمله بمنصة القضاء لجلسة غدا 22 سبتمبر للنطق بالحكم.