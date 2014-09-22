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“سامية حبيب” تحصل على جائزة الدولة التشجيعية في العلوم الاجتماعية

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“سامية حبيب” تحصل على جائزة الدولة التشجيعية في العلوم الاجتماعية “سامية حبيب” تحصل على جائزة الدولة التشجيعية في العلوم الاجتماعية

الدكتورة سامية حبيب رئيس قسم الإعلام التربوي بكلية التربية النوعية بجامعة بنها

حصلت الدكتورة سامية حبيب رئيس قسم الإعلام التربوي بكلية التربية النوعية بجامعة بنها ، على جائزة الدولة التشجيعية في العلوم الإجتماعية التي تمنحها وزارة الثقافة والمجلس الأعلى للثقافة لصفوة الباحثين والمثقفين في سنويا.

وقال الدكتور علي شمس الدين رئيس الجامعة ، إن الجائزة منحت عن مجمل أعمال الدكتورة سامية حبيب خاصة كتاب” قيم الإنتماء في الثقافة المصرية” حول دور مصر الثقافي والفكري في محيطها العربي والإفريقي والعالمي من خلال كتابات كبار المثقفين المصريين.

نشرت للدكتورة سامية حبيب عشر كتب منها الدراما الشعرية 1997 ، مسرح المرأة في مصر 2003 ، مسرح دورينمات 2005 ، الضاحك الباكي 2006 ، قراءات في الدراما 2007، مي زيادة كاتبة مسرح 2006 ، قيم الإنتماء في الثقافة المصرية 2013 .

ومن المقررإقامة إحتفالية كبيرة لتسليم الفائزين بالجوائز التشجيعية والتقديرية والتفوق وجائزة النيل بحضور رئيس الجمهورية.

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