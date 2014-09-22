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بالفيديو - إنتر ميلان يتعادل للمرة الثانية في الدوري أمام باليرمو

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بالفيديو - إنتر ميلان يتعادل للمرة الثانية في الدوري أمام باليرمو بالفيديو - إنتر ميلان يتعادل للمرة الثانية في الدوري أمام باليرمو

روما (إفي): تعادل إنتر ميلان خارج ميدانه امام باليرمو بهدف لمثله في الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وحصد الإنتر نقطته الخامسة في المركز السادس بجدول الكالتشيو، مقابل نقطتين لباليرمو، العائد للدرجة الأولى، في المركز الـ16.

تقدم الأرجنتيني فرانكو فازكيز مبكرا لباليرمو من استغلال لخطأ فادح من المدافع الصربي المخضرم نيمانيا فيديتش (ق3).

وتعادل الكرواتي المتألق ماتيو كوفاسيتش من تسديدة أرضية متقنة (ق42).

لمشاهدة الأهداف، اضغط هنا

وفي مباراة أخرى تغلب هيلاس فيرونا على مضيفه تورينو بهدف وحيد سجله أرتور لونيتا المولدوفي (ق66) ليواصل انطلاقته الناجحة في البطولة.

وأهدر المغربي عمر القادوري ركلة جزاء قبل النهاية بدقيقتين كاد يتعادل بها لصاحب الضيافة.

بذلك يحصد هيلاس فيرونا النقطة السابعة ليصعد للمركز الثالث، مقابل نقطة واحدة لتورينو في المركز الاخير.

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فيديو اليوم السابع

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