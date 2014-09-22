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بالفيديو.. الإبراشي يذيع المشاهد الأولى لسقوط طائرة عسكرية بالفيوم

  • مصر
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أذاع الإعلامي وائل الإبراشي، مساء الأحد، أول يستعرض المشاهد الأولى لسقوط طائرة عسكرية في محافظة الفيوم نتيجة عطل فني طارئ- وفقًا لبيان المتحدث العسكري، محمد سمير.

واستعان الإبراشي، في حلقة برنامجه «العاشرة مساء»، بأحد شهود العيان، الذي ذكر له في مداخلة هاتفية أن قائد الطائرة العسكرية تفادى الاصطدام بالمباني والأهالي قبل حادث السقوط.

وقدم الإبراشي التعازي لأسر شهداء الجيش، بالإضافة لشهيدى الشرطة في حادث الانفجار، الذي وقع بالقرب من مقر وزارة الخارجية، صباح الأحد.

كانت القوات المسلحة أكدت انفراد «المصري اليوم» بنشر أسماء شهداء الطائرة العسكرية، التي سقطت بمنطقة كوم أوشيم بالفيوم الأحد، إذ ذكر بيان لها خبر تقدم الفريق أول صدقي صبحي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، مراسم الجنازة العسكرية، التي أقيمت للشهداء، وجاءت فيه أسماؤهم كما وردت في تقرير الموقع.

كانت إحدى الطائرات التابعة للقوات الجوية، سقطت صباح الأحد، خلال تنفيذ إحدى المهام التدريبية، نتيجة عطل فني، وأسفر الحادث عن استشهاد كل من العميد طيار أركان حرب عمرو عبده رشوان، والرائد طيار أحمد إبراهيم موافي، والرائد طيار أحمد سعيد علي مشالي، والرائد مهندس أحمد فتحي أحمد مهنا، والمساعد رضا ذكي محمد سيد أحمد، والمساعد محمد عبدالحكيم عبد الله الزناتي.

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