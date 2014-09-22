“لا يبني مصر إلا أبنائها” تندد باعتداء الإخوان على الإعلاميين بنيويورك

ندد عبد الله العوامي، مؤسس حملة “لايبنى مصر إلا أبنائها” للمصريين بالخارج بالإعتداء الهمجى للجماعة الإرهابية على الإعلامين المصريين الذين توجهوا للولايات المتحدة الأمريكية لتغطية مؤتمر قمة المناخ بالأمم المتحدة والذى سيلقى في الرئيس المصرى عبد الفتاح السيسي كلمته نيابه عن الدول العربية.

ودعا مؤسس “لا يبنى مصر إلا أبنائها” فى بيان له اليوم ، أبناء الجاليات المصريه والعربية بالإحتشاد أمام مقر الأمم المتحدة لتأييد الرئيس المصرى عبد الفتاح السيسي ، حيث أنه من المتوقع بعد الإعتداء الهمجى على الإعلاميين لاندرك ما ستقوم به الجماعة الإرهابية من أعمال إجرامية وهمجية.

وأكد العوامى أن هذة الأفعال الإجرامية والهمجية، التى قامت بها عناصر الجماعة الإرهابية ضد أفراد الطاقم الإعلامى المصرى يؤكد أنهم لا يعرفون معنى الوطنية.