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حملة أمنية لإزالة المخالفات ببحيرة إدكو بالبحيرة ‎

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حملة أمنية لإزالة المخالفات ببحيرة إدكو بالبحيرة ‎ حملة أمنية لإزالة المخالفات ببحيرة إدكو بالبحيرة ‎

بدأت، منذ قليل،  حملة مكبرة لإزالة المخالفات ببحيرة ادكو، بالتعاون بين الهيئة العامة للثروة السمكية و مديرية أمن البحيرة.

يقود الحملة التى تستهدف إزالة المزارع السمكية المخالفة،و التعديات على حرم البحيرة،اللواء محمد فتحى اسماعيل مدير أمن البحيرة،و المهندس سلامة ابو نعمة مدير المنطقة الغربية بهيئة الثروة السمكية،بمعاونة من شرطة المسطحات المائية،و قطاع ادكو للأمن المركزى .

تأتى حملة الإزالات فى إطار جهود الدولة لتطهير بحيرة ادكو و تطويرها، وزيادة الرقعة الصالحة للصيد من 5 ألاف فدان إلى 17 الف فدان لخدمة الصيادين بمراكز ادكو و كفر الدوار و ابو حمص.

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