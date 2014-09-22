ضبط 4 آسيويين تخصصوا في سرقة حقائب اليد النسائية في عجمان

تمكنت إدارة التحريات والمباحث الجنائية في القيادة العامة لشرطة عجمان، من إلقاء القبض على ( 4 ) أشخاص من الجنسية الآسيوية تخصصوا بسرقة الحقائب النسائية في أماكن متفرقة من الإمارة ، بعد أن تكررت بلاغات السرقة من بعض السيدات خلال الفترة الماضية .

وتعود تفاصيل القضية كما أوضحها المقدم عبدالله سيف المطروشي مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية إلى ورود بلاغات من ( 4 ) نساء يفيد تعرضهن لسرقة حقائبهن من قبل أشخاص مجهولين أثناء توقف مركباتهم الخاصة متخذين إسلوب الحيلة والخداع في السرقـة .

وعليه تم تشكيل فريق عمل من رجال التحريات والمباحث الجنائية للقبض على المتهمين ومن خلال البحث والتحري وإتخاذ الإجراءات القانونية تم إلقاء القبض عليهم ، وبمواجهتهم إعترفوا بالتهم المنسوبه إليهم ، وبالتدقيق على الأوراق الثبوتية للمتهمين تبين أنهم من أصحاب السوابق في قضايا مماثلة ، وعليه تم إحالة القضية إلى النيابة العامة لإستكمال الإجراءات القانونيـــة .

وناشد المطروشي أفراد المجتمع وبالذات النساء توخي الحذر في التعامل مع الآخرين، وعدم حمل مبالغ مالية كبيرة حتى لا تكون عرضة للسرقة ، والعمل على الإبلاغ فوراً عن أي تجاوزات قد تحصل ، والتواصل مع غرفة عمليات الشرطة.

وشدد على ضرورة تعاون الجمهور مع الشرطة، لما لذلك من دور بارز في المساعدة في الكشف عن الجرائم، والقبض على المجرمين خلال زمن قياسي، لافتاً إلى أن نجاح أي جهاز شرطة في العالم مرتبط ارتباطاً وثيقاً بمدى تعاون الجمهور مع ذلك الجهاز، لأن الإبلاغ والتعاون مع الشرطة يؤديان لاستتباب الأمن والأمان في ربوع المجتمع، وهو الغاية التي وجدت من أجلها أجهزة الشرطة.

وقال:" إن شرطة عجمان لن تتهاون مع المجرمين في أي قضية مهما كانت، وحذر كل من تسول له نفسه ارتكاب المخالفات الإجرامية" ، مضيفاً أن شرطة عجمان تعمل بكل جد وقوة في سبيل رفع معدلات الأمن والأمان من خلال تحقيق الأهداف الإستراتيجية التي أقرتها وزارة الداخليـة .

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