بالصور.. المصريون في أمريكا يتظاهرون ترحيبا بالرئيس السيسي

توافد المصريون من كل صوب في الولايات المتحدة للترحيب بالرئيس السيسي فور وصوله.

ولقى وصول الرئيس والوفد المرافق له بسلامة الله الي نيويورك لالقاء كلمة مصر في الامم المتحدة ترحيبا كبيرا ووجودا حاشدا من المصريين واكد المصريون ان اشتراك الرئيس في هذا المهرجان الدولي له دلالة ومعاني خاصة لنقول العالم اجمع ان هناك رئيس يقود مصر بإرادة شعبية واضحة.

ولقد حظي الرئيس السيسي علي شعبية كبيرة وتفويض من شعبه ليس فقط في الانتخابات الرئاسية السابقة ولكن في اكثر من مناسبة ومنها إقبال المصريون الغير مسبوق بشراء شهادات الاستثمار الخاصة بمشروع تطوير محور قناة السويس وايضاً.

إقبالهم علي صندوق تحيا مصر. والجدير بالذكر ان الاتحاد الدولي المصريين في الخارج كان له ظهور واضح وقد شكر الدكتور محمد الجمل رئيس الاتحاد جموع المتظاهرين الذين حضروا خصوصا للترحيب بالرئيس في نيويورك.