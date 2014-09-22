أخبار عاجلة

تغطية خاصة - عضو المجلس المصري للشئون الخارجية: قيمة هذه الزيارة أن كلا منهما يستكشف الأخر -
نائب: قمة السيسي- ترامب فارقة في مصير الشرق الأوسط -
تغطية خاصة - النائبة/ داليا يوسف: أراقب الإعلام الأمريكي وزيارة الرئيس السيسي تاريخية ومحورية -
إيطاليا ترحل 3 أشخاص يشتبه في صلتهم بخلية إرهابية في فينيسيا -
روسيا اليوم: ارتفاع حصيلة ضحايا "انفجار بطرسبورج" لـ64 قتيلا وجريحا -
الشرطة الروسية تبحث عن شخصين يشتبه في تورطهما بـ"تفجير بطرسبرج" -
تغطية خاصة - لواء كمال عامر: نحقق قفزة كبيرة في دعم التعاون الإستراتيجي بين مصر والولايات المتحدة -
ضبط لحوم وأدوية منتهية الصلاحية في حملة على دور للأيتام بالمنوفية -
بالصور.. ضبط 25 طن سكر قبل بيعها في السوق السوداء بالشرقية -
القبض على عاطلين بحوزتهما 3 كيلو هيروين و120 كلو بانجو بالإسماعيلية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

بالصور.. المصريون في أمريكا يتظاهرون ترحيبا بالرئيس السيسي

Google+ Print
بالصور.. المصريون في أمريكا يتظاهرون ترحيبا بالرئيس السيسي بالصور.. المصريون في أمريكا يتظاهرون ترحيبا بالرئيس السيسي

توافد المصريون من كل صوب في الولايات المتحدة للترحيب بالرئيس فور وصوله.

ولقى وصول الرئيس والوفد المرافق له بسلامة الله الي نيويورك لالقاء كلمة في الامم المتحدة ترحيبا كبيرا ووجودا حاشدا من المصريين واكد المصريون ان  اشتراك الرئيس في هذا المهرجان الدولي له دلالة ومعاني خاصة لنقول العالم اجمع ان هناك رئيس يقود مصر بإرادة شعبية واضحة.

ولقد حظي الرئيس السيسي علي شعبية كبيرة وتفويض من شعبه ليس فقط في الانتخابات الرئاسية السابقة ولكن في اكثر من مناسبة ومنها إقبال المصريون الغير مسبوق بشراء شهادات الاستثمار الخاصة بمشروع تطوير محور قناة السويس وايضاً.

إقبالهم علي صندوق تحيا مصر. والجدير بالذكر ان الاتحاد الدولي المصريين في الخارج كان له ظهور واضح وقد شكر الدكتور محمد الجمل رئيس الاتحاد جموع المتظاهرين الذين حضروا خصوصا للترحيب بالرئيس  في نيويورك.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
فيديو| خبير في الشئون الأمريكية: ترامب لن يعطي مصر بدون مقابل

فيديو| خبير في الشئون الأمريكية: ترامب لن يعطي مصر بدون مقابل

الفقي: ترامب يعلم أن مصر الدولة الوحيدة التي تستطيع القضاء على الإرهاب

الفقي: ترامب يعلم أن مصر الدولة الوحيدة التي تستطيع القضاء على الإرهاب

جهاد الخازن: ترامب يحتاج لمصر أكثر من احتياجها له

جهاد الخازن: ترامب يحتاج لمصر أكثر من احتياجها له

كمال الجنزوري: «على الشعب المصري أن يفخر برئيسه»

كمال الجنزوري: «على الشعب المصري أن يفخر برئيسه»