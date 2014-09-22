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مصدر ليبي: 150 قتيلاً في هجوم لسرايا ثوار غريان الليبية على معسكر “بئر الغنم”

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مصدر ليبي: 150 قتيلاً في هجوم لسرايا ثوار غريان الليبية على معسكر “بئر الغنم” مصدر ليبي: 150 قتيلاً في هجوم لسرايا ثوار غريان الليبية على معسكر “بئر الغنم”

ارشيفية

ذكر مصدر عسكري بمدينة غريان الليبية أن سرايا ثوار غريان الليبية شنوا هجوما على معسكر بئر الغنم الذي يتمركز داخله عدد من المقاتلين إلى جانب كتيبتي الصواعق و القعقاع التابعين للزنتان ، هو الأكبر منذ اندلاع ما يُعرف بعمليات “فجر ليبيا”

وقال المصدر لـــ “وكــــالة أنباء التضامن” اليوم الأثنين ، ” إن حصيلة القتلى في هذا الهجوم بلغت أكثر من 150 قتيلاً ، في صفوف المتحصنين داخل المعسكر ، لافتاً إلى أنهم لم يتأكدوا بعد من أصول القتلى فيما إذا كانوا ليبيين أو من دول إفريقية و جُلبوا كمرتزقة للقتال إلى جانب الكتيبتين المذكورتين”..

وأشار المصدر العسكري إلى أن هذه العملية أُطلق عليها اسم عملية الشهيد محمد الكيلاني ، وهو أحد أعضاء المؤتمر الوطني العام عن مدينة الزاوية ، والذي قضى الأسبوع الماضي خلال معارك لقوات فجر ليبيا في منطقة ورشفانة.

 

أ ش أ

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