بالصور.. محافظ الأقصر في أول زيارة استطلاعية لمدينة مرسي علم‎ بعد التقسيم الجديد

قام اللواء طارق سعد الدين محافظ الأقصر بثاني زيارة استطلاعية للحدود الجديدة لمحافظة الأقصر واول جولة تفقدية لمدينة مرسي علم لاستكشاف الحدود الجديدة للمحافظة ناحية محافظة البحر الأحمر بعد مخطط اعادة ترسيم المحافظات والذي اتسعت فيه حدود محافظة الأقصر عشرة اضعاف ، لتصبح 37 ألفا و523 ألفا كم2 بدلا من 3 آلاف و263 كم2 وذلك بعد ضم مدينة مرسي علم وقرية خزام واستقطاع مساحة حوالي 100 كيلو بطول الطريق من محافظة الوادي الجديد وضمها للأقصر.

استغرقت جولة المحافظ يوم كامل تفقد خلاله المدينة والقري السياحية بها المطلة علي البحر وحدود المدينة من كافة النواحي واكد علي ضرورة وضع تصورات مناسبة لاستغلال المساحات الشاسعة في كافة المجالات مشيرا إلى ان زيادة مساحة المحافظة يعطي دافع كبير للتنمية بما يحقق امال وتطلعات الشباب.

وأشار إلى ان إضافة مدينة مرسي علم للأقصر من شانه خلق مناخ جاذب لتعدد انماط السياحة الترفيهية وهو ما يجعل من الأقصر محافظة متنوعة بها سياحة ثقافية وترفيهية معلنا عن مقترح بدراسة انشاء طريق جديد لربط مدينة الأقصر بمدينة مرسى علم على شواطىء البحر الأحمر ، ودراسة مد شريط للسكك الحديدية بين المدينتين لتسهيل عملية انتقال المواطنين والسياح بينهما فى اطار السعى لخلق تكامل سياحى بين السياحتين الثقافية والشاطئية فى المدينتين.

وأوضح ان زيادة مساحة محافظة الأقصر هو خير لها في كل الاحوال قائلا ” اي مساحة إضافية للمحافظة ستساهم بلا شك في استغلالها في الزراعة او الاستثمار السياحي او عمل مشروعات ” لافتا إلى ان التقسيم الجديد سيجعل من الأقصر مشتي ومصيف في نفس الوقت حيث قوبل التقسيم الجديد بالترحيب والتفاؤل.