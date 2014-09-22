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مدير أمن الأقصر: القنبلة المفككة بطريق الكباش مكونة من أنبوبتان موصل بهما أسلاك

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مدير أمن الأقصر: القنبلة المفككة بطريق الكباش مكونة من أنبوبتان موصل بهما أسلاك مدير أمن الأقصر: القنبلة المفككة بطريق الكباش مكونة من أنبوبتان موصل بهما أسلاك

مديرية أمن الأقصر

قال اللواء منتصر أبوزيد مدير امن الأقصر أن القنبلة البدائية التي تم إبطال مفعولها بنهاية طريق الكباش الفرعوني بالقرب من معبد آمون بمجمع معابد الكرنك هي عبارة عن أنبوبتان موصل بهما أسلاك وجاري فحصها عن طريق المعمل الجنائي وخبراء المفرقعات.

وأكد أبوزيد علي أن رجال المفرقعات والحماية المدنية نجحوا في إبطال مفعول القنبلة وأن الأجهزة الأمنية وخبراء المفرقعات يقومون بتمشيط المنطقة بالكامل حاليا.

وشدد مدير أمن الأقصر علي أن تحريات المباحث تجري علي قدم وساق للبحث عن واضعي القنبلة في هذه المنطقة.

كانت قوات الحماية المدنية وخبراء المفرقعات قد نجحوا في إبطال قنبلة بدائية الصنع عثر عليها في نهاية طريق الكباش بالقرب من معبد آمون بمجمع معابد الكرنك.

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