ضبط سيارة محملة بـ 10 طن سكر مجهول المصدر بسوهاج

تمكنت مباحث التموين، بمحافظة سوهاج، من ضبط سيارة محملة بـ 10 طن سكر مجهول المصدر.

كان اللواء إبراهيم صابر مدير أمن سوهاج، قد تلقي أخطاراً من قسم ثان سوهاج ، يفيد بوردت معلومات لضباط إدارة مباحث التموين أكدتها التحريات السرية مفادها تواجد سيارة بشارع الجمهورية، محملة بكميات من أجولة السكر مجهولة المصدر مُخزنة بطريقة غير شرعية وإعادة طرحها بالأسواق بالمخالفه للقوانين والقرارات التموينية المنظمة في هذا الشأن.

عقب تقنين الإجراءات قامت مأموريـة من ضباط إدارة مباحث التموين بالتنسيق وإدارة البحث الجنائي ومديرية التموين، أسفرت عن ضبط السيارة المشار إليها قيادة محمود خلف السيد، 30 سنة، سائق، ويقيم بدائرة مركز سوهاج محملة بـ “10″ طن سكر.

بمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التربح. وتم التحفظ علي المضبوطات.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 6600 جنح قسم ثان لسنة 2014 وجاري العرض علي النيابة العامة للتصرف.