أخبار عاجلة

تغطية خاصة - عضو المجلس المصري للشئون الخارجية: قيمة هذه الزيارة أن كلا منهما يستكشف الأخر -
نائب: قمة السيسي- ترامب فارقة في مصير الشرق الأوسط -
تغطية خاصة - النائبة/ داليا يوسف: أراقب الإعلام الأمريكي وزيارة الرئيس السيسي تاريخية ومحورية -
إيطاليا ترحل 3 أشخاص يشتبه في صلتهم بخلية إرهابية في فينيسيا -
روسيا اليوم: ارتفاع حصيلة ضحايا "انفجار بطرسبورج" لـ64 قتيلا وجريحا -
الشرطة الروسية تبحث عن شخصين يشتبه في تورطهما بـ"تفجير بطرسبرج" -
تغطية خاصة - لواء كمال عامر: نحقق قفزة كبيرة في دعم التعاون الإستراتيجي بين مصر والولايات المتحدة -
ضبط لحوم وأدوية منتهية الصلاحية في حملة على دور للأيتام بالمنوفية -
بالصور.. ضبط 25 طن سكر قبل بيعها في السوق السوداء بالشرقية -
القبض على عاطلين بحوزتهما 3 كيلو هيروين و120 كلو بانجو بالإسماعيلية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

ضبط سيارة محملة بـ 10 طن سكر مجهول المصدر بسوهاج

Google+ Print
ضبط سيارة محملة بـ 10 طن سكر مجهول المصدر بسوهاج ضبط سيارة محملة بـ 10 طن سكر مجهول المصدر بسوهاج

تمكنت مباحث ، بمحافظة سوهاج، من ضبط سيارة محملة بـ 10 طن سكر مجهول المصدر.

كان اللواء إبراهيم صابر مدير أمن سوهاج، قد تلقي أخطاراً من قسم ثان سوهاج ، يفيد بوردت معلومات لضباط إدارة مباحث التموين أكدتها التحريات السرية مفادها تواجد سيارة بشارع الجمهورية، محملة بكميات من أجولة السكر مجهولة المصدر مُخزنة بطريقة غير شرعية وإعادة طرحها بالأسواق بالمخالفه للقوانين والقرارات التموينية المنظمة في هذا الشأن.

عقب تقنين الإجراءات قامت مأموريـة من ضباط إدارة مباحث التموين بالتنسيق وإدارة البحث الجنائي  ومديرية التموين، أسفرت عن ضبط السيارة المشار إليها قيادة محمود خلف السيد، 30 سنة، سائق، ويقيم بدائرة مركز سوهاج محملة بـ “10″ طن سكر.

بمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التربح. وتم التحفظ علي المضبوطات.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 6600 جنح قسم ثان لسنة 2014 وجاري العرض علي النيابة العامة للتصرف.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
«التعليم»: نخاطب «التموين» لتوفير خبز للمشاركين في امتحانات الثانوية

«التعليم»: نخاطب «التموين» لتوفير خبز للمشاركين في امتحانات الثانوية

"مصيلحي" يبحث مع وزير الإنتاج الحربي تطوير تكنولوجيا التموين

"مصيلحي" يبحث مع وزير الإنتاج الحربي تطوير تكنولوجيا التموين

الحكومة تدرس خطة رفع الدعم للسلع التموينية إلى 27 جنيهًا

الحكومة تدرس خطة رفع الدعم للسلع التموينية إلى 27 جنيهًا

رئيس شعبة مخابز الإسكندرية يهاجم وزير التموين بسبب بطاقات الدعم

رئيس شعبة مخابز الإسكندرية يهاجم وزير التموين بسبب بطاقات الدعم