الجمعة المقبلة.. مسار إجباري يختتم فعاليات مهرجان باب البحر بالإسكندرية

يشارك فريق مسار إجباري في إحياء حفل ختام مهرجان باب البحر يوم الجمعة 26 سبتمبر، على شاطئ ستانلي بالإسكندرية.

ويأتي الحفل ضمن فقرة العروض الموسيقية التي يقدمها مهرجان باب البحر، فبالإضافة إلى مسار إجباري، يشارك في إحياء الحفلات الغنائية والموسيقية فريق كراكيب، فريق هاي دام وفريق نور عاشور.

وسوف تبدأ فعاليات اليوم الأخير من المهرجان في الرابعة عصر الجمعة 26 سبتمبر – أيلول، على شاطئ ستانلي بالإسكندرية، وتبلغ سعر تذكرة الدخول 20 جنيهاً، وهي تتضمن حضور ورش العمل والعروض الموسيقية وبقية الأنشطة.

ويُقام مهرجان باب البحر في الفترة من 20 إلى 26 سبتمبر – أيلول، ويستهدف الترويج إلى السياحة الثقافية، وذلك بتقديم مناقشات ومناظرات حول العديد من الموضوعات الخاصة بالمرأة، معارض فنية في فنون متنوعة، ورش عمل في التمثيل والحرف اليدوية، بالإضافة إلى الحفلات الغنائية وبعض الأنشطة الأخرى.