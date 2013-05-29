وزير النقل يوافق على مشروع طريق ربط سوهاج بالوادي الجديد بطول 116 كيلومتر

كتب : الورداني عبد الحافظ الأربعاء 29-05-2013 02:04

شهد يحيى عبدالعظيم محافظ سوهاج، بقاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة، وقائع الجلسة التاسعة للمجلس الاستشاري الشعبي للمحافظة، حيث تم مناقشة مشروع طريق يربط سوهاج بالوادي الجديد، وذلك بطول 116 كيلومتر، وموافقة وزير النقل عليه، وإدراجه في الخطة الحالية للوزارة، كما ناقش المجلس المقترح الخاص بربط مركز دار السلام بطريق الصعيد - البحر الأحمر، والتأكيد على أهمية هذا المشروع زراعيا واقتصاديا لما يتميز به هذا المكان من توافر مساحات شاسعة من الأراضي الصالحة للزراعة.

كما طلب المجلس تأجيل مناقشة الطلب المقدم من الجهاز المركزي للمحاسبات، بإضافة المساحة الواقعة أمام المبنى الخاص به بطريق سوهاج - أسيوط، والتي تبلغ 375 مترا مربعا إلى المساحة السابق تخصيصها، حيث انتهت المناقشات إلى عدم الموافقة على التخصيص في الوقت الحالي لحين دراسة ملكية الأرض، كما تم مناقشة مشروع توسعة مستشفى سوهاج للصحة النفسية بمدينة سوهاج، وذلك بتخصيص المساحة التي تم استلامها في مارس الماضي، خاصة وأن المستشفى تخدم قطاع جنوب الصعيد بالكامل، ووافق المجلس على تخصيص مساحة 6000 مترا مربعا للمستشفى، في ظل اختيار المحافظة، ليكون بها أكبر مركز متخصص لمعالجة الإدمان لخدمة قطاع جنوب الصعيد.

كما ناقش المجلس الاستشاري المذكرة الواردة من مدير التخطيط العمراني بخصوص الاشتراطات العامة للمباني لـ167 قرية.

وقد أرجأ المجلس مناقشة الطلب المقدم من جامعة سوهاج، بتخصيص قطعة أرض على مساحة 4560 مترا، وذلك لإنشاء نادٍ للعاملين بالجامعة، وتخصيص قطعة أرض أخرى على مساحة 19500 مترا مربعا، لإقامة مركز للتدريب الزراعي عليها، لحين إرسال خطاب إلى رئيس الجامعة لتوضيح خطة العمل بخصوص المشروعين السابقين، وعمل دراسة جدوى لهما، خاصة وأن المساحات المطلوب تخصيصها كبيرة.

وفي نهاية الاجتماع، وافق المجلس على تعديل تخصيص قطعة أرض ملك الدولة، والتي سبق تخصيصها للقوات المسلحة لإقامة فندق سياحي بجوار المستشفى العسكري من الناحية القبلية، بتخصيص ذات المساحة لإقامة مدرسة فنية عسكرية للتمريض "إناث".