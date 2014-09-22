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إصابة 4 أطفال بحالة تسمم عقب تناولهم وجبة فاسدة بسوهاج

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إصابة 4 أطفال بحالة تسمم عقب تناولهم وجبة فاسدة بسوهاج إصابة 4 أطفال بحالة تسمم عقب تناولهم وجبة فاسدة بسوهاج

اصُيب 4 أطفال بحالة تسمم، عقب تناولهم وجبة طعام فاسدة بمنزلهم بناحية قرية شندويل بمركز المراغة.

كان اللواء إبراهيم صابر مدير أمن سوهاج، قد تلقي أخطاراً من مركز شرطة المراغة، يفيد بوصول كلا من الاء جمال عبد الرحيم 12 سنة طالبة، وأشقائها أريج 5 سنوات،  أروي 11 سنة،  أحمد 9 سنوات، يقيمون بناحية شندويل دائرة المركز، إلي المستشفي المركزي مصابين بحالة إعياء شديد وقىء مستمر، إدعاء تناولهم طعام فاسد.

بالأنتقال والفحص وسؤال والدة المصابين  نجلاء فتحي عبد الرحيم 32 سنة ربة منزل، قررت حدوث إصابة أنجالها عقب تناولهم وجبة طعام منزلي فاسد مما نتج عنه إصابتهم ونفت الشبهة الجنائية.

كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري في الواقعة.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 12230 جنح المركز وجاري العرض علي النيابة العامة للتصرف.

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