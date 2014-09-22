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مقتل شخصين في انفجارات في منطقة شينجيانغ الصينية

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ذكرت وسائل الإعلام الرسمية في الصين إن شخصين قتلا كما أصيب عدة أشخاص آخرين فيما لا يقل عن ثلاثة انفجارات في منطقة شينجيانغ المضطربة الواقعة في أقصى غرب الصين، الأحد.

وجاءت هذه الانفجارات في الوقت الذي عاقبت فيه الصين 17 مسؤولاإقليميا وشرطيا «لكونهم مسؤولين» عن هجوم شنه في 28 يوليو، متشددون ملثمون وأدى إلى مقتل مالايقل عن 100 شخص من الشرطةوالمسؤولين والمدنيين وعن مقتل إمام مؤيد لبكين فيما بعد.

وأنحت باللائمة في تصاعد أعمال العنف خلال العامالماضي في شينجيانغ موطن أقلية الويغور المسلمة على متشددينإسلاميين أو إنفصاليين يريدون إقامة دولة مستقلة تسمى تركستانالشرقية.

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