بالفيديو.. عناصر من الجيش اللبناني يعذبون لاجئين سوريين بعنف

أظهر فيديو، نشره موقع قناة «العربية نت»، عمليات تعذيب قامت بها عناصر قيل إنها من الجيش اللبناني ضد لاجئين سوريين في مخيم المحبة ومخيم الإنماء في عرسال.

وشهد لبنان عمليات اعتداء على بعض اللاجئين السوريين في أعقاب قيام تنظيم داعش المتطرف بإعدام جنديين لبنانيين خطفا في مواجهات سابقة بين التنظيم والجيش اللبناني في عرسال.

وظهرت على الإنترنت صفحات طائفية تدعو إلى طرد اللاجئين السوريين من لبنان، في مواجهة أصوات تطالب بضبط ردود الأفعال على إعدام الجنديين اللبنانيين.

وأدى تدخل ميليشيات حزب الله الشيعية في الحرب السورية إلى جانب النظام السوري إلى مشاحنات طائفية في الداخل اللبناني.