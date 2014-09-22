توكل كرمان: أدعو الحوثيين إلى تفجير منزلي بعد اقتحامه.. ولن أعيد بناءه

دعت الناشطة اليمنية، توكل كرمان، عناصر مسلحة من جماعة الحوثيين إلى تفجير منزلها الكائن في العاصمة اليمنية صنعاء، بعد اقحامه.

وقالت كرمان في تدوينة على صفحتها في «فيس بوك»: «12 فردًا من الحوثيين يقتحمون منزلي ويستولون عليه، بعد التوقيع على اتفاقية السلام والشراكة، ويقتحمون مقر قيادة الدفاع الجوي بصنعاء».

وأضافت: «أدعو الحوثيين الذين اقتحموا منزلي اليوم ولايزالون يحتلونه إلى تفجيره أسوة بمنازل المواطنين التي فجروها.. وسأعتبر هذا نوع من التضامن معهم، هذه دعوة صادقة، أعدهم أيضا ألا أعيد بناءه ليكون شاهدا على الهمجية!!!»، بحسب قولها.

كانت كرمان، وصفت زعيم الحوثيين، عبدالملك الحوثي بأنه «مجرم حرب»، وهاجمت الاتفاق الذي وقعته الرئاسة اليمنية مع جماعة أنصار الله «الحوثيين»، مساء الإثنين، لإنهاء الأزمة السياسية في اليمن، في حضور المبعوث الأممي والقوى السياسية.