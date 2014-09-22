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الجيش الأمريكي: المتهم باقتحام البيت الأبيض عسكري مخضرم حاصل على أوسمة

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قال الجيش الأمريكي إن الرجل المتهم باقتحام البيت الأبيض وهو مسلح بسكين، عسكري أمريكي مخضرم حاصل على أوسمة لخدمته في حرب العراق .

ومن المتوقع أن يمثل عمر جونزاليس، 42 عاما، أمام المحكمة فيواشنطن الاثنين، ليواجه تهمة دخول مبنى محظور بشكل غير قانونيوهو يحمل سلاحا قاتلا أو خطيرا. وفي حالة إدانته قد يواجه السجنلفترة تصل إلى عشر سنوات.

وذكر الجيش إن «جونزاليس» الذي كان برتبة سارجنت تطوع في الجيشفي يوليو 1997، وذكر أن مسقط رأسه بويرتوريكو وسرح في سبتمبر2003 بعد الانتهاء من فترة التزامه بالخدمة.

والتحق مرة آخرى بالجيش في 2005 وتقاعد بسبب العجز في 2012.

وخدم «جونزاليس» في العراق في الفترة من أكتوبر 2006حتى يناير الثاني 2008 وحصل على أوسمة.

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