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الرئاسة: السيسي يلتقي الجالية المصرية بواشنطن

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قال السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، إن جدول أعمال الرئيس أثناء الزيارة يتضمن أنشطة مكثفة، وتشمل التعرف على أوضاع الجالية المصرية في نيويورك، حيث سيعقد لقاء مع نخبة من قيادات وأعضاء الجالية المصرية، كما سيجرى عددا من اللقاءات الثنائية على المستويين العربي والدولي.

وأضافت الرئاسة في بيان صحفي، أن سيلتقي مجموعة من قادة وزعماء العالم، لاستعراض مختلف جوانب العلاقات الثنائية، وسبل تعزيزها وتطويرها، وذلك إلى جانب تبادل الرؤى ووجهات النظر إزاء عدد من القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ووصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، عصر الأحد، إلى مطار «جون كينيدي»، في مستهل زيارته إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الدورة التاسعة والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة، وكذا للمشاركة في أعمال قمة المناخ التي كان سكرتير عام الأمم المتحدة قد دعا إلى عقدها.

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