الرئيس السيسي يبحث مع ملك الأردن محاربة الإرهاب والأوضاع في العراق وليبيا وسوريا

أكد السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل في مقر إقامته بنيويورك الملك عبد الله الثاني عاهل المملكة الأردنية الهاشمية ، حيث بحث الجانبان الجهود المبذولة لتشكيل الائتلاف الدولي لمحاربة التطرف والإرهاب في المنطقة من خلال استراتيجية شاملة لا تقتصر فقط على البعد الأمني والعسكري، ولكن تشمل أيضاً البعدين التنموي والاجتماعي ، وتضمن اجتثاث جذور الإرهاب، ومواجهة كافة التنظيمات الإرهابية في المنطقة .

وقال إن اللقاء تناول استعراض الموقف في منطقة الشرق الأوسط ، حيث أكد الجانبان على أهمية الحفاظ على السلامة الإقليمية للعراق ووحدة شعبه، ودعم الحكومة العراقية الجديدة، والتأكيد على أهمية أن تعكس كافة أطياف الشعب العراقي، بما يضمن استقرار العراق .

وفيما يتعلق بالشأن السوري ، ذكر المتحدث باسم الرئاسة أن الجانبين شددا على ضرورة الحل السياسي للأزمة السورية ، بما يضمن وحدة التراب الوطني لسوريا وكذا وحدة شعبها ، فضلا عن بذل الجهود اللازمة لمكافحة الإرهاب والجماعات المتطرفة في سوريا ، أخذا في الاعتبار التداعيات الإقليمية للأزمة السورية على دول الجوار السوري على الصعيدين الأمني والاقتصادي .

وعلى الصعيد الليبي ، أشار السفير علاء يوسف إلى أن رؤى الجانبين توافقت بشأن أهمية دعم المؤسسات الشرعية للدولة الليبية ، ولا سيما مجلس النواب المنتخب، والتوصل إلى وقف لإطلاق النار، يعقبه حوار وطني شامل يضم كافة أطياف الشعب الليبي، بما يؤدي إلى التوصل إلى حل سياسي يهدف إلى تحقيق تطلعات وطموحات الشعب الليبي ، فضلا عن التأكيد على عدم التدخل في الشأن الليبي ، وكذا ضرورة التزام كافة الأطراف الخارجية بالامتناع عن تزويد الجماعات المتطرفة بالسلاح .

أما فيما يخص القضية الفلسطينية ، أعرب العاهل الأردني عن تقديره للجهود التي بذلتها مصر من أجل التوصل إلى وقف إطلاق النار ، والتحضير لمؤتمر إعادة الإعمار في قطاع غزة، الذي ستستضيفه مصر في 12 أكتوبر المقبل ، معولاً على الدور المصري لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار ، بما يمهد لاستئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي .

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة أن الجانبين اتفقا خلال اللقاء على تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة التي تربط بين البلدين ، فضلا عن تعميقها في كافة المجالات.

> أ ش أ