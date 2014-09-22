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العاهل الأردني: التدخل ضد «داعش» تأخر

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أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني في مقابلة مع «سي بي اس» الأمريكية، أنه كان يجدر بالولايات المتحدة ودول أخرى أن تتدخل في سوريا في وقت مبكر لمنع صعود تنظيم «داعش».

وقال الملك عبدالله الثاني إن صعود التنظيم المتطرف «كان يمكن تلافيه لو أن المجتمع الدولي عمل بشكل أقوى ومع بعضه البعض لضمان ان لا يبلغ التمويل والدعم اللذين حصلت عليهما اوائل الجماعات (الاسلامية) في سوريا المدى اللذين بلغاه».

وأضاف في المقابلة التي اجريت معه في نيويورك حيث سيشارك في اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة، أن التنظيم الجهادي باتت لديه اليوم موارد نفطية تجعل الحاق الهزيمة به أمرا أكثر صعوبة.

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