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أوباما يهنئ غاني وعبد الله بتشكيل حكومة وحدة وطنية في أفغانستان

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أوباما يهنئ غاني وعبد الله بتشكيل حكومة وحدة وطنية في أفغانستان أوباما يهنئ غاني وعبد الله بتشكيل حكومة وحدة وطنية في أفغانستان

الرئيس الأمريكي باراك أوباما

تحدث الرئيس الأمريكي باراك أوباما الليلة مع كل من أشرف غاني وعبد الله عبد الله هاتفيا هنأهما على التوصل إلى اتفاق بشأن تشكيل حكومة وحدة وطنية في أفغانستان وضمان تحقيق انتقال سلمي وديموقراطي للحكم للمرة الأولى في تاريخ أفغانستان .

وذكر بيان صدر عن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي أعرب عن تقديره للإثنين لاستعدادهما لتحقيق مصلحة أفغانستان الوطنية .

وأشار البيان إلى أن أوباما أكد على أهمية الشراكة الاستراتيجية الأمريكية مع أفغانستان والتزام واشنطن بمواصلة الدعم للحكومة الأفغانية الجديدة .

وتوصل الجانبان في وقت سابق اليوم لاتفاق يتولى بموجبه غاني منصب رئاسة الجمهورية ، فيما يتولى عبد الله منصب رئاسة الوزراء..وكان المرشحان قد دخلا في صراع مرير من أجل تقاسم السلطة استمر عدة أشهر .

أ ش أ

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