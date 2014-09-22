وزير الري يتسلم دراسات ورسومات “سد النهضة” من إثيوبيا لفحصها والتأكد من عدم إضرارها بمصر

قال حسام مغازي، وزير الموارد المائية والري إنه :” تسلم من المسئولين الإثيوبيين خلال زيارته إلى سد النهضة، أمس الأحد، الرسومات الخاصة بتصميم جسم السد، وأشار إلى أن الخبراء المصريين في مجال السدود سيتولون دراستها للتأكد من عدم إضرارها بمصر .

وقام مغازي بجولة تفقدية لموقع السد، تعد الأولى من نوعها لمسئول مصري منذ بدء عملية الإنشاء في إبريل 2011، وذلك برفقة نظيريه السوداني معتز موسى والإثيوبي ألاماهو تيجنو.

وقال الوزير في تصريحات للتلفزيون المصري عقب الزيارة، إن زيارته لا تعني الموافقة على بناء السد، مؤكدًا أنها زيارة فنية وهندسية فقط وليست سياسية.

وشدد على أن رفض أو موافقة مصر على الإنشاء، ستتوقف على نتائج دراسات فنية من المقرر الانتهاء منها في غضون ستة أشهر.

الألمانية