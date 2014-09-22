أخبار عاجلة

تغطية خاصة - عضو المجلس المصري للشئون الخارجية: قيمة هذه الزيارة أن كلا منهما يستكشف الأخر -
نائب: قمة السيسي- ترامب فارقة في مصير الشرق الأوسط -
تغطية خاصة - النائبة/ داليا يوسف: أراقب الإعلام الأمريكي وزيارة الرئيس السيسي تاريخية ومحورية -
إيطاليا ترحل 3 أشخاص يشتبه في صلتهم بخلية إرهابية في فينيسيا -
روسيا اليوم: ارتفاع حصيلة ضحايا "انفجار بطرسبورج" لـ64 قتيلا وجريحا -
الشرطة الروسية تبحث عن شخصين يشتبه في تورطهما بـ"تفجير بطرسبرج" -
تغطية خاصة - لواء كمال عامر: نحقق قفزة كبيرة في دعم التعاون الإستراتيجي بين مصر والولايات المتحدة -
ضبط لحوم وأدوية منتهية الصلاحية في حملة على دور للأيتام بالمنوفية -
بالصور.. ضبط 25 طن سكر قبل بيعها في السوق السوداء بالشرقية -
القبض على عاطلين بحوزتهما 3 كيلو هيروين و120 كلو بانجو بالإسماعيلية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم

الإمارات تدعو رعاياها لمغادرة اليمن فورا

Google+ Print

حذرت الإمارات رعاياها من السفر إلى اليمن، ودعت الإماراتيين المتواجدين حاليا في اليمن للمغادرة فورا.

وقالت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان مساء الأحد، إنها «حذرت مواطني الدولة من السفر إلى اليمن، نظرا لتوتر الأوضاع الأمنية فيها».

وأضافت: «على الإماراتيين المتواجدين حاليا في اليمن ضرورة المغادرة فورا من خلال الاتصال والتنسيق مع سفارة الإمارات في صنعاء».

وتابعت: «هذا التحذير يأتي من حرص دولة الإمارات على رعاية وسلامة كافةمواطنيها المسافرين للخارج، وللتأكيد على أهمية الالتزام والتقيدبالتعليمات التي تهدف إلى سلامتهم».

ودعت السلطات «الإماراتيين المتواجدين في اليمن إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر، والتواصل مع سفارة الإمارات في صنعاء».

اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية