الإمارات تدعو رعاياها لمغادرة اليمن فورا

حذرت الإمارات رعاياها من السفر إلى اليمن، ودعت الإماراتيين المتواجدين حاليا في اليمن للمغادرة فورا.

وقالت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان مساء الأحد، إنها «حذرت مواطني الدولة من السفر إلى اليمن، نظرا لتوتر الأوضاع الأمنية فيها».

وأضافت: «على الإماراتيين المتواجدين حاليا في اليمن ضرورة المغادرة فورا من خلال الاتصال والتنسيق مع سفارة الإمارات في صنعاء».

وتابعت: «هذا التحذير يأتي من حرص دولة الإمارات على رعاية وسلامة كافةمواطنيها المسافرين للخارج، وللتأكيد على أهمية الالتزام والتقيدبالتعليمات التي تهدف إلى سلامتهم».

ودعت السلطات «الإماراتيين المتواجدين في اليمن إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر، والتواصل مع سفارة الإمارات في صنعاء».