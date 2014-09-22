حكم بإعدام 4 سعوديين وسجن 16 أدينوا بالانضمام لـ«القاعدة»

قضت محكمة سعودية بإعدام 4 سعوديين وسجن 16 آخرين من سنتين إلى 23 سنة بعد إدانتهم بعدة تهم من بينها «الانضمام لخلية إرهابية تابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي المناهض للدولة»، و«التخطيط للقيام بعمل إرهابي ضخم يستهدف تفجير المنشآت النفطية».

وقالت وكالة الأنباء السعودية مساء الأحد، إن المحكمة الجزئية المتخصصة بالرياض أصدرت أحكاماً ابتدائية تقضي بإدانة 20 متهماً سعوديي الجنسية من مجموعة تضم 94 متهماً، والحكم على أربعة منهم بالقتل وسجن البقية ومنعهم من السفر خارج البلاد.

وبينت أن إدانتهم جاءت بتهم مختلفة منها:«انتهاج المنهج التكفيري بتكفير لولاة الأمر ونظام الحكم في البلاد، والاستعداد للقتال ضد الدولة ورجالها بتلقي تدريبات عسكرية على استخدام السلاح والحركات القتالية وكيفية استخدام جهاز القارمن والطبوغرافيا».

كما أدين المتهمون «بالإفتاء لأعضاء التنظيم بجواز قتال وقتل رجال الأمن حال المداهمات وكذلك جواز قتل الرعايا الأجانب في البلاد وجواز قتل النفس خوفاً من إفشاء الأسرار والانضمام لخلية إرهابية تابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي المناهض للدولة، والتواصل مع قادة التنظيم وأعضائه والالتقاء والاجتماع بهم وتمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية ودعم التنظيم مالياً».

وأدينوا كذلك «بحيازة الأسلحة الرشاشة والمسدسات والقنابل والذخيرة بقصد الإفساد والاعتداء والإخلال بالأمن وقيام المتهمين بشراء 5أطنان من نترات الألمونيوم وتفخيخ مجموعة من السيارات بالمتفجرات تمهيداً لاستخدامها لعمليات انتحارية داخل البلاد.