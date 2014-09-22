«كفيف» تكرّم 161 كفيفاً متميزاً

تنظم جمعية المكفوفين الخيرية بالرياض (كفيف) حفلاً تكريمياً للمتميزين في مجال التعليم والابتكار والتأليف وأصحاب المبادرات من المكفوفين، أو من لديهم تميز فيما يخدم المكفوفين من المبصرين وكذلك الجهات.

وتقام الاحتفالية في قاعة نيارة للاحتفالات بالرياض، وترعاها شركة موبايلي. ووصفها مدير عام الجمعية محمد بن سليمان الشويمان بالكبرى وأنها ستكون حدثاً مهماً لذوي الإعاقة البصرية داخل منطقة الرياض وخارجها، وسيتم تكريم 161 شخصاً ما بين جهات وأفراد اتضح للجمعية إسهاماتهم المتميزة، وسيشمل الفئتين ذكوراً وإناثاً.

وقال الشويمان إن الحفل يأتي تقديراً من الجمعية لأبنائها المكفوفين الذين استطاعوا التغلب على إعاقتهم بل وأصبحت لديهم بصمة واضحة في المجتمع من خلال المهارات التي يملكونها والأعمال التي يقدمونها وكذلك للأشخاص الذين قدموا للمكفوفين كل ما يستحقونه وساهم في دعمهم ومساعدتهم على التغلب على إعاقتهم، مؤكداً أن ذلك يأتي في إطار حرص الجمعية على الرقي بالمكفوفين والتي تعتبر داعمة رئيسية لهم في مسيرتهم وهو الأمر الذي يحتمه عليها واجبها تجاههم وينتظرونه منها.

وأشار إلى أنه سيتم خلال الاحتفالية الإعلان عن عدد من المبادرات التي قدمتها عدد من الجهات وتصب في مصلحة المكفوفين، موضحاً أن حفل التكريم لهذا العام سيشهد عدداً من المفاجآت السارة للمكفوفين والكفيفات، وكذلك العديد من الجوائز القيمة.