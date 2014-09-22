خالد الفيصل يرعى اليوم حفل وزارة التربية والتعليم بمناسبة اليوم الوطني‎

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل وزير التربية والتعليم حفل وزارة التربية والتعليم بمناسبة اليوم الوطني الرابع والثمانين للمملكة عند الساعة الثامنة والنصف من مساء اليوم الاثنين 27/11/1435ه بمركز الملك فهد الثقافي، تحت شعار (وطن يسكن القلوب).

وتتضمن فقرات الحفل الذي تنفذه الإدارة العامة للتربية والتعليم بمنطقة الرياض مشاركة كشفية وفلم وثائقي يحكي المسيرة التاريخية للتعليم، ولوحة إنشادية بعنوان (موطني الغالي) وأخرى بعنوان (تاريخ أمة)، ولوحة إلقائية بعنوان (مساء الخير يا وطني)، بالإضافة إلى عدة فقرات متنوعة تختتم بالعرضة النجدية. وسيقام على هامش الحفل معرض للمبادرات بعنوان (وطن يسكن القلوب)، كما يتزامن مع الحفل فعاليات متنوعة في عدد من المواقع بالرياض عبارة عن فرق ترفيهية تقدمها تعليم الرياض للاحتفاء بهذه المناسبة، وذلك في كل من بانوراما مول، والقصر مول، والرياض جاليري إضافة إلى ماراثون يتم تنفيذه بمضمار الساحة البلدية بحي السويدي الغربي.

من جهته بين المدير العام للتربية والتعليم بمنطقة الرياض المكلف الاستاذ محمد بن عبدالله المرشد إلى أن الإدارة قامت بالاستعداد مبكرا للاحتفاء بهذه المناسبة الغالية من خلال التأكيد على جميع مدارسها بالاحتفاء عبر العديد من الفعاليات والبرامج والأنشطة التي يتم من خلالها التوضيح للطلاب ما تحقق للمملكة من نعمة وأمن وخير بعد توحيدها على يد المؤسس الملك عبدالعزيز والذي أرسى قواعدها وفق الشريعة الإسلامية ونجح في تأسيس الدولة بعد أن نشر العلم وسعى إلى تحقيق وترسيخ مبدأ المواطنة الحقيقية.