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الإعلان عن منح الأراضي بالشرقية بعد عيد الأضحى

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الإعلان عن منح الأراضي بالشرقية بعد عيد الأضحى الإعلان عن منح الأراضي بالشرقية بعد عيد الأضحى

    كشف معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير بأن الأمانة ستعلن عن أسماء المواطنين الصادر لهم أوامر سامية بالمنح ضمن الدفعة الثالثة وذلك بعد إجازة عيد الأضحى المبارك, وأضاف بأن الأمانة ستقوم بتنفيذها بما يتوفر لديها من أراض ضمن نطاق البلديات المرتبطة بالأمانة وذلك إنفاذا للأمر السامي مشيرا بأنه سيتم التنفيذ في أي مدينة من مدن المنطقة الشرقية التي تتوفر بما مخططات حكومية وسيتم خلالها دعوة المواطنين لحضور القرعة العلنية بشان تنفيذ منحهم, وذلك في الصحف الرسمية وعلى موقع الأمانة الالكتروني والتي تغطي الفترة من عام 1421ه حتى عام 1424ه  وذلك إنفاذا للأمر السامي.

 وأكد المهندس فهد الجبير بأن الأمانة تعمل جاهدة على إنهاء جميع الأوامر السامية لديها في غضون الأشهر القادمة, حيث سبق للأمانة أن أنهت المرحلة الأولى من المنح والتي تغطي حتى تاريخ 1416ه , كما أنهت مؤخرا المرحلة الثانية من الأوامر السامية التي صدرت للمواطنين بمدينة الدمام والتي يبلغ عددهم 2525 مواطنا في محافظة النعيرية وتغطي حتى تاريخ 1421ه فيما سيتم الإعلان تباعا عن الدفعات القادمة بعد الانتهاء من كل دفعة.

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