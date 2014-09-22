الأمير بندر بن فهد يقدّم الفنان برهان بأغنيتين وطنيتين

بات في حكم المؤكّد، أنّ يطرق الفنان السعودي الشاب برهان، أبواب السّاحة الفنية عبر الأغنية الوطنية، حين يقدّم بصوته أغنيتين وطنيتين هما؛ "دام رأسك" و"يعود عيدك"، من كلمات الشّاعر والملحن الأمير بندر بن فهد بن خالد، الذي رغب أن يكون موعد إطلاق الأغنيتين مع فرحة الشّعب السّعودي باليوم الوطني الذي يصادف يوم الثلاثاء في الثالث والعشرين من شهر أيلول/سبتمبر الجاري.

وعبر الفنان الشاب برهان عن سعادته بأن يستهلّ خطوته الأولى في مجال الفن الغنائي، من خلال مناسبة سعيدة للشعب السعودي، وهي اليوم الوطني، وقال: "بالفعل شعوري بالسعادة لا بوصف، خصوصاً أنّ انطلاقتي تتزامن مع مناسبة عزيزة على قلوب جميع الشعب السعودي، وهي الاحتفالية باليوم الوطني، لهذا جاء الاتّفاق مع الأمير بندر بن فهد بن خالد، أن تكون هذه البداية من خلال الأغنية الوطنية".

وأكد برهان على رغبته في التّميز فقال: "بالفعل، أسعى إلى التّميّز، لكي أبرز وسط ساحة غنائية مليئة بالأصوات الشبابية. ولهذا، على كل فنان أنّ يكون لديه أسلوب يختلف عن غيره، وهو الأمر الذي أسعى إليه كثيراً من خلال ألبومي الجديد، الذي بدأت في إعداده مبكراً، ليحمل مجموعة من الأغنيات المتنوعة، والتي إن شاء الله تنال إعجاب جمهور الأغنية الخليجية والعربية" .

يذكر أن الأمير بندر بن فهد بن خالد أشار خلال الأيام القليلة الماضية إلى أن هناك موهبة سعودية قادمة بقوة إلى السّاحة الغنائية، ستكون ذات شأن في مجال الأغنية الوطنية، وكذلك العاطفية، ليكشف النقاب عنها في اليوم الوطني من خلال أغنيت "دام رأسك " و"يعود عيدك" .

دام راسك

دام رأسك في الوجود ما علينا من الحسود

حولنا العالم بناقص وحنا بفضل الله بزود

يا ملك مالك مثيل شايلٍ حملٍ ثقيل

لا تحيد و لا تميل راقي الوعرة سنود

نحمد الله اللي عطانا في زمانك مبتغانا

كل ما نرجية جانا ما لهقواتك حدود

دام رأسك في الوجود

حنا بفضل الله بزود

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يا حكيم الرأي شعبك فوق تقديرك يحبك

دايمٍ وراك و جنبك و ما بغيته ما يكود

يوم كلٍ ضاع رأيه ابو متعب فل رايه

للعرب نعم الهدايه من تبع رأيه يسود

دام رأسك في الوجود

حنا بفضل الله بزود

*****

يا بلاد الخير سيري فوق هام السحب طيري

ما اسلم عقلي غيري وبدمي عنك أذود

أبشر أبشر يا وطنا دونك الأرواح منا

ما نهاب الموت حنا نلطم الباغي ويعود

دام رأسك في الوجود

حنا بفضل الله بزود

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يعود عيدك

يعود عيدك يادارنا ويدوم عز مليكنا

عبدالله بن عبدالعزيز هو عزنا هو فخرنا

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علمنا كيف عشق الوطن في عيوننا غالي الثمن

شعوب عاشت في محن وحنا بنينا مجدنا

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يعود عيدك يادارنا ويدوم عز مليكنا

عبدالله بن عبدالعزيز هو عزنا هو فخرنا

*****

قم ياسعودي وافتخر بمكانتك بين البشر

للحق دايم تنتصر هذي مبادئ ديننا

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يعود عيدك يا دارنا ويدوم عز مليكنا

عبد الله بن عبد العزيز هو عزنا هو فخرنا