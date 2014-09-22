في "قديم الحب" الشاعر المعنى يغازل الوطن عبر حنجرة محمد عبده!

قالوا من قبل إن "الرجل نصف المجتمع، والمرأة النصف الآخر". وإذا كانت المرأة تلد نصفها الآخر، إذاً هي كل المجتمع. هذه المعادلة تلخصها الأغنية العاطفية الوطنية "قديم الحب" الذي كتب كلماتها الشّاعر المعنى ولحّنها سعود بن عبد المجيد، وطرّزها بصوته الفنان محمد عبده. ولا شك أنّ "قديم الحب" هو جديده أيضاً عندما يكون هذا الحبّ موجّه للوطن، فليس هناك غير الوطن من يكون حبّه قديم متجذر في أعماق المواطن، ومتجدّد مع كل احتفال باليوم الوطني. وهكذا يتجدّد الحب القديم لدى الشاعر المعنّى بمناسبة اليوم الوطني الرابع والثمانين ليشكّل ثنائي مع الملحن سعود بن عبد المجيد، الذي استطاع صياغة لحن غلّف الكلمات بلحن أقل ما يمكن القول عنه إنه أكثر من رائع، وهذا ما جعل الفنّان محمد عبده يوافق على غناء الأغنية ليعطيها بصوته الأبعاد الفنية والأدائية المميزة.

وحول فكرة الأغنية ولماذا صاغها الشّاعر المعنى بأسلوب عاطفي قال: "الكتابة للوطن من أصعب أنّواع الكتابة الشعرية والغنائية، لأنك تحاول إختزال كل الزّخم الكبير من الحبّ ومن نبض المشاعر التي تكنّها للوطن لتقدمها في عدد محدود من الأبيات، أو نص غنائي من (مذهب واثنين كوبليه) كأغنية "قديم الحب"".

يصمت ثم يقول: "مثلا. (المذهب، أو مطلع الأغنية) يتحدّث عن ارتباط المواطن بتراب وثرى بلاده"، ويكمل: "هذه الرابطة من الحب التي تجمع قلوب الناس وتوحّدهم على قاعدة حب الوطن والبيعة التّي في أعناق المواطنين لآل سعود كأسرة مالكة، كما يتطرق للسعودية كأرضٍ للخير والعطاء، وأنها بمثابة الأم التي تحتضن أبناءها بالحب".

لماذا تم تكرار (المرجّع)؟

تم تكراره مرتين عمداً. (يا أرض النور) بالإشارة إلى أن هذه الأرض بلادنا الحبيبة ميّزها الله بنورين وليس بنور واحد. وهما، نور مكة المكرمة ونور المدينة المنورة، كما وأنها برغم كونها ثرى وتراب، إلاّ أنها في ذات الوقت تاج على رؤوس المواطنين وعزوة سندهم.

ويتابع: ولو لاحظنا (الكوبليه الأول) سنجد الحديث فيه مركّز على مشاعر الحب التي يكنّها كل مواطن لوطنه، وأنه يراها في عينيه أجمل الديار وأحلاها كيفما كانت، وفيها إشارة لمن يقارنون أوطانهم، بأوطان أخرى أو بلاد أخرى، ومن ثمّ فإن من يحب وطنه يحبه كما هو.

ويكمل المعنى: أيضاً حاولت في (الكوبليه الثاني) الحديث عن دار الطهر، لأنها أطهر بقاع الأرض والإيمان، وذلك إستنادا للحديث الشريف: (إِنَّ الْإِيمَانَ لَيَأْرِزُ إِلَى الْمَدِينَةِ كَمَا تَأْرِزُ الْحَيَّةُ إِلَى جُحْرِهَا). وأشرف ما سكن إنسان، أي أنها أشرف بقاع الأرض، وعنوانه لكن عنوان، أي أن مكة قبلة المسلمين هي عنوان لكل عنوان، وقبلة لكل مسجد في العالم.

وأوضح:(ألاقي نفسي في حضنك)، عندما يسافر أو يتغرّب المواطن عن بلده ويشتاق لأحضانها، والعيش الآمن في أمنك، هو وصف لما تتمتع به السعودية من أمن واستقرار إذا ما قورنت بما حولها من البلدان، ثم تأتي الدلالة تحكي على مدى التعلّق بحب الوطن. و(أتنفس هواك عشق)، وأنه لفرط حبه يتغنى بإسمها وهو منطرب.

بعيداً عن النص الغنائي، ماذا تقول للوطن في يوم الوطن؟

يشرفني في يوم الوطن أن أرفع أسمى آيات التّهنئة والتبريك لمقام والدنا خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز حفظه الله وولي عهده الأمين وولي ولي العهد.

أغنية "قديم الحب" هي جرعة حب مكثّفة وبوتقة جمعت فيها ككلمة، بعضاً من ماء زمزم، وبعضاً من العنبر من جدة، وشيئاً من ماء الورد الطائفي، وشيئاً من الخزامى من نجد، وبعضاً من النفل من الشمال، وشيئاً من المسك (الشرقية) وبعضاً من الريحان والكادي من الجنوب، وخلطّتها جميعاً أعطّر بها حبيبة الوطن وثراه.

واضح من خلال هذا النص أنك تحاول التأسيس لمدرسة شعرية خاصة، أو جديدة.

(مقاطعة). نعم. أنا وكما ذكرت في أكثر من مناسبة بأنني أعتمد على تقديم مدرسة جديدة قوامها المزج بين المفردة النجدية والحجازية، وأضفت في هذا النص بعض المفردات من الشمال والجنوب والشرق حتى يكون النص معبّراً عن جميع المواطنين بمختلف لهجاتهم ومشاربهم.

تجدر الإشارة إلى أن التنفيذ والتسجيل تمّ بالكامل في القاهرة على يد الموزع الموسيقي المايسترو مصطفى عبد النبي، وتمّ تركيب الصوت لأول مرة في دبي، وتمّ إعادة تركيب الصوت باستديوهات "صوت الجزيرة" الخاصة بالفنان محمد عبده بجدة.

"قديم الحب"

قديم الحب ... حيا بك

أشم في ريحة ... ترابك

شموخ ومجد أصحابك

وطيبة قلبهم .. والجود

وبيعة حكم .. لآل سعود

وانتي بحب .. يا أم الخير

تضمي لصدرك أحبابك ...

يا أرض النور ... يا بلدي

يا تاجي وعزوتي وسندي

نعم .... يا ديرتي إنتي

حديث الشوق في صمتي

وأعذب ... ما حكى وقتي

وأجمل ما خلق في الكون

على روحي غلاك يمون

أحبك وأعشقك ... والله

أريدك .. كيف ما كنتي ...

يا أرض النور ... يا بلدي

يا تاجي وعزوتي وسندي

يا دار الطهر ... والإيمان

وأشرف ما سكن .. إنسان

يا عنوانٍ ... لكل عنوان

ألاقي نفسي في حضنك

وأعيش الأمن .. في أمنِك

وأتنفس هواكي .. عشق

وأغني اسمِك ونا طربان ..

يا أرض النور ... يا بلدي

يا تاجي وعزوتي وسندي

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