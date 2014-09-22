السفيرة نسرين طافش تزور أطفال لبنان وسوريا

زارت الفنّانة السورية نسرين طافش سفيرة "مؤسسة إغاثة أطفال فلسطين وسوريا" المعروفة "PCRF"، مجموعة من لاجئي أطفال فلسطين وسوريا المتواجدين بالمستشفيات الأردنية واللبنانية. و التقت نسرين في زيارتها أهالي هؤلاء الأطفال واستمعت لهمومهم وآلامهم وأحلامهم.

ولم تنسَ نسرين الطّفل مصطفى الذي يتلقّى علاجه حالياً بولاية هيوستن، والذي فاجئها بحفظه لكل أسماء شخصياتها في أعمالها.

ولقدعُرفت نسرين بنشاطها الإنساني مع عدد من الجّمعيات الخيرية في سوريا منذ أكثر من 7 أعوام، فهي كانت أحد سفراء جمعية بسمة للأطفال المصابين بمرض السرطان، كما ساهمت في جمعيات تعنى بمرضى الشلل الدماغي، وجمعية دار الكرامة للمسنين، وجمعية SOS فرع سوريا..

وجاء تعيين طافش كسفيرة لمنظمة الـ "PCRF" الدّولية في محاولة لإستثمار مشروعها من أجل الدّعم الإنساني، إذ تقوم الفنانة بمهمة جمع التّبرعات ونشر التوعية حول أهمية علاج الأطفال الذين لا تتوفر لديهم القدرة على العلاج، كما إنها تقدّم الدّعم المعنوي لهم عبر زيارتها لهم ميدانياً.

وتؤكّد نسرين أنّ عملها الإنساني ليس فقط واجب إنساني، بل هو أيضاً سعادة، واعتبرت أن إسعاد الآخرين هو مصدر سعادة بالنسبة لها.

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