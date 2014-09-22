"بالحلال" إنتاج سينمائي عالمي لشركة صبّاح للاعلام مع أسد فولادكار

دخلت شركة صبّاح للاعلام في ورشة التّحضير لتصوير الفيلم اللبناني "بالحلال"، وهو من تأليف وإخراج أسد فولادكار.

فيلم "بالحلال" هو فيلم سينمائي لبناني جماهيري، سيُعرض في كافة صالات السينما في لبنان والدول العربية والعالمية، خصوصاً وأن هذا السيناريو نال أكثر من جائزة عالمية، من أهم المهرجانات المُتخصصة في تقييم السيناريوهات في الولايات المُتحدة الأميركية وأوروبا، ومنها العالمية تلك التي أسسها الممثل العالمي روبرت ردفورد "أكاديمية "ساندانس" "Sundenc Script Aacademy".

وأمام هذا الدّعم الكبير من هذه المؤسسة العالمية لتقييم السيناريوهات السينمائية المميزة، ارتأت شركة "رايزر العالمية"، للإنتاج والتوزيع على مشاركة صباح للإعلام في إنتاج فيلم "بالحلال وتوزيعه في أوروبا وأميريكا.

ويبدأ تصوير الفيلم في 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2014 ، حيث يقوم ببطولته مجموعة من الممثلين اللبنايين المميزين.

أما قصة الفيلم فتدور حول حياة عدد من الثنائيين المتزوجين، الذين يحاولون حل مشاكلهم العاطفية المُعقدة بعيداً عن كسر قيود المجتمعات الدينية والبيئية التّي يعيشون فيها.

وبهذا الفيلم تؤكد مرّة جديدة شركة صبّاح للإعلام أنها حريصة على دعم الفنّ اللبناني من خلال الإنتاجات الدرامية والأفلام السينمائية المُتميزة التي تقدمها منذ أعوام.

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