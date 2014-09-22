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اجتماع ثنائي بين وزيري خارجية السعودية وإيران لبحث سبل مواجهة تنظيم “داعش”

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اجتماع ثنائي بين وزيري خارجية السعودية وإيران لبحث سبل مواجهة تنظيم “داعش” اجتماع ثنائي بين وزيري خارجية السعودية وإيران لبحث سبل مواجهة تنظيم “داعش”

عقد وزير الخارجية السعودي سعود الفيصل ووزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف اجتماعا هو الأول من نوعه على هذا المستوى في نيويورك الليلة ، لمناقشة الجهود الدولية والإقليمية الرامية إلى مواجهة تهديدات تنظيم “داعش” .

وقال وزير الخارجية السعودي – في مؤتمر صحفي الليلة – ” يتعين علينا تجنب أخطار الماضي لكي ننجح في مواجهة تحديات الأزمة الحالية ” .

وبدوره ، أكد وزير الخارجية الإيراني على أهمية العلاقات الثنائية بين بلاده والمملكة العربية .. وقال ” إن صفحة جديدة بدأت الآن في العلاقات بين البلدين ” .
> أ ش أ

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