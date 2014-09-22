أخبار عاجلة

تغطية خاصة - عضو المجلس المصري للشئون الخارجية: قيمة هذه الزيارة أن كلا منهما يستكشف الأخر -
نائب: قمة السيسي- ترامب فارقة في مصير الشرق الأوسط -
تغطية خاصة - النائبة/ داليا يوسف: أراقب الإعلام الأمريكي وزيارة الرئيس السيسي تاريخية ومحورية -
إيطاليا ترحل 3 أشخاص يشتبه في صلتهم بخلية إرهابية في فينيسيا -
روسيا اليوم: ارتفاع حصيلة ضحايا "انفجار بطرسبورج" لـ64 قتيلا وجريحا -
الشرطة الروسية تبحث عن شخصين يشتبه في تورطهما بـ"تفجير بطرسبرج" -
تغطية خاصة - لواء كمال عامر: نحقق قفزة كبيرة في دعم التعاون الإستراتيجي بين مصر والولايات المتحدة -
ضبط لحوم وأدوية منتهية الصلاحية في حملة على دور للأيتام بالمنوفية -
بالصور.. ضبط 25 طن سكر قبل بيعها في السوق السوداء بالشرقية -
القبض على عاطلين بحوزتهما 3 كيلو هيروين و120 كلو بانجو بالإسماعيلية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

بالصور.. أول «فيسبوك» للأثرياء فقط

Google+ Print
بالصور.. أول «فيسبوك» للأثرياء فقط بالصور.. أول «فيسبوك» للأثرياء فقط

أطلق مؤخرا موقع تواصل الاجتماعي يدعى ” Netropolitan” مخصص للأثرياء فقط حول العالم. وذكر موقع صحيفة “ديلي ميل” البريطانية في تقريرها الذي جاء بعنوان “فيسبوك للأغنياء فقط” أن موقع التواصل الاجتماعي الجديد يصل اشتراك عضويته إلى 9 آلاف دولار بالإضافة إلى 3 آلاف دولار رسوم سنوية مقابل تخزين الملفات.

وتتيح الشبكة لمستخدميها إمكانية التخزين غير المحدود، فضلا عن أنها لا تظهر ضمن النتائج على محركات البحث.

ويمنع الإعلانات على موقع الأثرياء فيما يرصد المسؤولين السلوكيات المخالفة من حين لآخر مثل ترويج البعض الإعلانات للشركات والمنتجات المختلفة.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا