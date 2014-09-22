بالصور.. أول «فيسبوك» للأثرياء فقط

أطلق مؤخرا موقع تواصل الاجتماعي يدعى ” Netropolitan” مخصص للأثرياء فقط حول العالم. وذكر موقع صحيفة “ديلي ميل” البريطانية في تقريرها الذي جاء بعنوان “فيسبوك للأغنياء فقط” أن موقع التواصل الاجتماعي الجديد يصل اشتراك عضويته إلى 9 آلاف دولار بالإضافة إلى 3 آلاف دولار رسوم سنوية مقابل تخزين الملفات.

وتتيح الشبكة لمستخدميها إمكانية التخزين غير المحدود، فضلا عن أنها لا تظهر ضمن النتائج على محركات البحث.

ويمنع الإعلانات على موقع الأثرياء فيما يرصد المسؤولين السلوكيات المخالفة من حين لآخر مثل ترويج البعض الإعلانات للشركات والمنتجات المختلفة.