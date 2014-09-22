كيري وظريف يناقشان المحادثات النووية وتنظيم داعش

اجتمع وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف لأكثر من ساعة أمس الأحد وشدد على ضرورة تحقيق تقدم في المفاوضات النووية التي تجرى هذا الأسبوع على هامش اجتماعات الأمم المتحدة.

وصرح مسئول كبير بوزارة الخارجية الأمريكية دون الإدلاء بتفاصيل بأن كيري وظريف ناقشا أيضا التهديد الذي يشكله تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا والعراق.

> وأضاف المسؤول”قضيا وقتا في مراجعة وضع مفاوضات خمسة زائد واحد التي يقودها الاتحاد الأوروبي بشأن البرنامج النووي الإيراني.

“ناقشا كلا من التقدم الذي أحرز والعمل الذي مازال يتعين القيام به.

“الوزير كيري أشار إلى أن هذا الأسبوع فرصة لتحقيق تقدم إضافي وشدد على أن نيتنا فعل ذلك”.

وقال المسئول إن الوزيرين التقيا بمفردهما قبل أن ينضم إليهما آخرون، وأضاف إنهما اتفقا على الاجتماع مرة آخرى “حسب الحاجة” أثناء وجودهما في نيويورك لتعزيز المحادثات.

وتضم المحادثات مع إيران الولايات المتحدة وبريطانيا وروسيا والصين وفرنسا وألمانيا.

وقال المسئول إن كيري وظريف ناقشا أيضا التهديد الذي يمثله تنظيم داعش.

> وأرسلت إيران إشارات متضاربة بشِأن استعدادها للتعاون في مواجهة تنظيم داعش الذي استولى على مساحات واسعة من الأراضي في سوريا والعراق.

وأبلغ مسؤولون إيرانيون كبار رويترز بأن إيران مستعدة للعمل مع الولايات المتحدة وحلفائها لوقف مقاتلي تنظيم داعش ولكنها تود أن ترى مرونة أكبر بشأن برنامج تخصيب اليورانيوم الإيراني.

وقال كيري يوم الجمعة إن لإيران دورا تلعبه في دحر تنظيم الدولة الإسلامية مشيرًا إلى احتمال تغير موقف واشنطن على الرغم من إصراره أيضا على ضرورة أن يبقى ذلك منفصلًا عن المفاوضات النووية.

وقال مسئولون أمريكيون كبار إنه ليس من المقرر أن يلتقي الرئيس الأمريكي باراك أوباما مع الرئيس الإيراني حسن روحاني في نيويورك.

رويترز