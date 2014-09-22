الإمارات تبذل جهوداً حثيثة لمواجهة آثار الكوارث

أكد الشيخ محمد بن صقر القاسمي رئيس لجنة أصدقاء المرضى في الشارقة أن الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، تبذل جهوداً حثيثة للحد من آثار الكوارث والأزمات الإنسانية التي تشهدها العديد من دول العالم وتداعياتها انطلاقاً من إيمانها الراسخ والقوي بأهمية التضامن الدولي في مواجهة التحديات الإنسانية، وأن ثمة مسؤولية أخلاقية تدفع إلى ضرورة التحرك السريع والفاعل لتخفيف معاناة البشر في مناطق الكوارث والأزمات لما في ذلك خدمة للتنمية والسلام والاستقرار في العالم كله.

جاء ذلك خلال زيارة الدكتورة رفيعة السليطي سفيرة النوايا الحسنة لدى المنظمة العالمية للسلم والرعاية والإغاثة بالأمم المتحدة إلى مقر اللجنة لبحث آفاق التعاون المشترك بين الجانبين، والتعرف إلى أنشطتها بحضور محمد عبدالله الجودر المدير التنفيذي للجنة.

جدارة الإماراتية

وأشاد الشيخ محمد بن صقر باختيار سفيرات للنوايا الحسنة من الإمارات تأكيداً لجدارة المرأة الإماراتية وامتلاكها الخبرات التي تؤهلها للعمل في أرفع المناصب وقدرتها على تمثيل الدولة في المنظمات الأممية والإقليمية، والتعبيرعن مواقفها أمام أكبر المنظمات الدولية في العالم كما يبعث برسالة واضحة بأن دوراً مهماً ينتظر المرأة الإماراتية في كل ساحات العمل الوطني خلال الفترة المقبلة.

دور ريادي

من جانبها قالت الدكتورة رفيعة السليطي خلال اللقاء إن الإمارات تضطلع بدور ريادي في ساحات العمل الإنساني والمساعدات التنموية على الصعيدين الإقليمي والدولي وحظي هذا الدور بثقة وتقدير الأمم المتحدة ومنظماتها الإنسانية التي اتخذت من الدولة مركزاً لحشد الدعم والمساندة للقضايا الإنسانية ومحطة رئيسة لها لقيادة عملياتها الإغاثية عبر العالم في حالات الكوارث والمحن والنزاعات والعنف والحروب للحد من وطأة المعاناة البشرية وصون الكرامة الإنسانية.

وأشادت بجهود لجنة أصدقاء المرضى في رعاية المرضى المحتاجين من خلال المساعدات المادية والمعنوية التي تقدمها بوجه عام خاصة أصحاب الأمراض المزمنة والمستعصية إلى جانب تقديمها الأجهزة التعويضية للمرضى المحتاجين والتعاون مع المستشفيات وتعزيز الخدمات الصحية بالدولة من خلال العمل على توفير العلاج المناسب للكثير من الحالات .. معربة عن استعدادها للتعاون مع اللجنة في مختلف المجالات.