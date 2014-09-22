الماراثون البيئي يستقطب 1.4 مليون طالب

أكدت رزان خليفة المبارك الأمين العام لهيئة البيئة – أبوظبي أن برنامج الماراثون البيئي الذي تنفذه الهيئة بالتعاون مع شركة شل أبوظبي نجح في استقطاب ما يقارب من مليون و400 ألف طالب يمثلون 92% من مدارس الإمارة.

وقالت في تصريح على هامش توقيع الهيئة اتفاقية لتمديد التعاون مع شركة شل الأسبوع الماضي إن الهيئة وشل قدمتا خلال العام 2013 أكثر من 150,000 جائزة وشهادة للماراثون البيئي إلى الطلبة من 366 مدرسة في مختلف أنحاء الامارة.

وأشارت إلى أن الهيئة أصدرت بالتعاون مع مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة مجموعة من كتيبات الماراثون البيئي بلغة برايل للطلبة المكفوفين في الصفوف من الأول وحتى السادس باللغة العربية ليتيح الفرصة أمام الطلبة المكفوفين ليصبحوا أكثر انخراطا في برامج التعليم البيئي.

وأضافت المبارك: «وبعد مرور 13 عاما على تنفيذ برنامج الماراثون البيئي في إمارة أبوظبي، وبعد النجاح الذي حققه نود أن نعرب عن امتناننا لدعم شركة شل أبوظبي خلال السنوات الماضية، ونشيد بالتزامهم المستمر ومساندة شركائنا لدعم هذا البرنامج التعليمي الهام والمميز، ودعم رؤية الهيئة في خلق جيل جديد على قدر كبير من الوعي البيئي الذي يمكنه من أن يعمل من أجل بيئة أكثر استدامة».

من جانبه قال أندرو فون، رئيس شركة شل أبوظبي: «إن زيادة الوعي بالمخاطر البيئية يُعتبر من أهم السُبل لدرء المخاطر التي قد تنجم في المُستقبل. لذلك فإن النجاح المنقطع النظير الذي يحققه برنامج الماراثون البيئي لم يتحقق من قبيل الصدفة لأنه يعمل على إعداد شباب الوطن لإدراك المشاكل البيئية ثم المساهمة في حلها».

تصميم

ويستهدف الماراثون الطلبة من مختلف الفئات العمرية، وصمم لتعريفهم بالقضايا البيئية، حيث يستهدف سبعة مستويات تضم مواضيع مختلفة: النفايات؛ الحياة الفطرية في أبوظبي؛ الحياة الفطرية في المدينة؛ الحياة الفطرية في البيئة الصحراوية؛ الحياة الفطرية في البحار؛ المياه وأهمية المحافظة عليها وإدارة النفايات.

تجديد الشراكة

وكانت الهيئة جددت شراكتها مع شركة شل أبوظبي يوم الخميس الماضي بالتوقيع على اتفاقية التعاون المشتركة التي تتعاون بموجبها المؤسستان على تعزيز توعية طلبة المدارس بالبيئة المحلية والتنوع البيولوجي الفريد لدولة الإمارات وذلك من خلال دعم شركة شل لبرنامج الماراثون البيئي، أحد أبرز برامج التوعية البيئية للهيئة.

ويعتبر برنامج الماراثون البيئي، الحائز على العديد من الجوائز، برنامجا تعليميا يستهدف طلبة رياض الأطفال وطلبة المدارس من الحلقة الأولى والثانية الذين تتراوح أعمارهم بين الـ4 -13 سنة. وقد استمر الماراثون البيئي في تحقيق نجاحات متتالية منذ إطلاقه للمرة الاولى في فبراير عام 2000 بالتعاون مع جمعية الإمارات للحياة الفطرية - الصندوق العالمي لصون الطبيعة وشركة شل أبوظبي وبالتنسيق مع مجلس أبوظبي للتعليم.

تعزيز المهارات

ويهدف البرنامج إلى تعزيز المهارات اللغوية والبيئية والتوعوية حول النباتات والحيوانات والقضايا البيئية المحلية لدى الطلاب. ويقوم فريق التعليم البيئي بالهيئة بالعمل مع منسقي المدارس لتوزيع مجموعة من الكتيبات التي تحتوي على معلومات فريدة من نوعها حول البيئة في دولة الإمارات العربية المتحدة على جميع الطلاب المشاركين. وفي الخطوة التالية، يقوم الطلاب بدراسة هذه الكتيبات والتقدم لاختبار باللغة العربية و/أو الانجليزية.

وقام الدكتور جابر عيضة الجابري، نائب الأمين العام لهيئة البيئة - أبوظبي، وأندرو فون، رئيس شركة شل أبوظبي بتوقيع اتفاقية التعاون المشترك بمبنى المعمورة بأبوظبي.