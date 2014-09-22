انجاز طرق داخلية لـ6 مناطق في دبي حتى 2016

"جرافيك"

تنفذ هيئة الطرق والمواصلات في دبي عددا من مشروعات الطرق الداخلية لست مناطق سكنية في الامارة، ضمن الخطة الخمسية 2012 الى 2016 التي اعتمدها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بكلفة إجمالية تصل الى مليار درهم، انطلاقاً من حرص سموّه على تطوير وتحسين شبكة الطرق، وتلبية لاحتياجات التوسع السكاني والعمراني في الإمارة.

وقالت المهندسة ميثاء بن عدي المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق بالهيئة لـ«البيان»: ان المشروعات التي يجري تنفيذها حاليا مناطق: الورقاء الاولى، والثانية، والثالثة، والرابعة، موضحة انه تم انجاز 63% منها، ومن المتوقع الانتهاء من رصف الطرق فيها خلال نوفمبر المقبل.

مراحل التصميم

وأشارت الى ان مناطق: الممزر والنهدة الاولى، وعود المطينة، مازالت في مراحل التصميم، حيث سيتم طرح مناقصة تنفيذ الطرق الداخلية فيها خلال الربع الاخير من العام الجاري.

وأضافت: تتضمن الاعمال العام المقبل استكمال أعمال رصف الطرق الداخلية لمنطقة المحيصنة الثانية التي بدأ العمل بها في مارس الماضي، ومن المتوقع الانتهاء منها في مايو من العام المقبل، بعد أن حققت نسبة إنجاز بلغت 7%، وكذلك في البرشاء جنوب «الأولى»، والطرق التجميعية في البرشاء الثانية، التي حققت نسبة إنجاز بلغت 20%، ومن المتوقع الانتهاء من أعمالها في أغسطس من العام المقبل.

وتحدثت عن تنفيذ مشاريع الرصف لمناطق: عود المطينة الأولى والخوانيج الثانية، وند الشبا الرابعة خلال العام المقبل 2015، وبعدها سيتم تنفيذ مشاريع رصف الطرق الداخلية لمناطق (العوير الأولى، جبل علي الصناعية، القصيص الصناعية الثالثة والرابعة والخامسة) خلال عام 2016.

9 مناطق

كما أوضحت ان الهيئة أنجزت من الخطة الخمسية لتسع مناطق سكنية بطول 193 كيلومترا، غطت خلالها مناطق: حتا، والقوز الثانية، والثالثة، والرابعة، والقصيص الثالثة، والخوانيج الاولى، والبرشاء، وانجزت في مارس الماضي رصف طرق في ست مناطق سكنية في كل من: القوز الرابعة، والثالثة بطول ثمانية كيلومترات، وعرض سبعة امتار للطرق التجميعية، وستة امتار ونصف المتر للطرق المحلية، بالإضافة الى رصف مواقف طولية على جانبي الطريق بعرض مترين ونصف المتر، مع تنفيذ اعمال الانارة، وخدمات تصريف مياه الامطار، واعمال العلامات المرورية والخطوط الارضية.

رصف

وأتمت الهيئة في مايو الماضي مشروع رصف الطرق والمواقف لعدد من المساجد والمدارس الحكومية في منطقة القصيص الثالثة بطول ستة كيلومترات مع تنفيذ أعمال الإنارة، وانتهت في فبراير الماضي من رصف الطرق الداخلية في منطقة شعبية حتا بطول ستة كيلومترات تقريباً، وشملت الأعمال كلا من: القوز الثانية، والبرشاء الأولى، والثانية، والثالثة الواقعة بين شوارع: الشيخ زايد شرقاً، والخيل غرباً، وأم سقيم شمالا، و331 جنوباً، اذ تم تنفيذ أعمال الطرق الداخلية، شاملةً أعمال الإنارة بطول 116 كيلومترا، وإنشاء طرق جديدة بطول 63 كيلومترا، وإجراء تحسينات على الطرق القائمة حالياً بطول 53 كيلومترا.

فيما انجزت في يناير الماضي رصف الطرق الداخلية في منطقة الخوانيج الأولى بطول 38 كيلومترا، واستكملت أعمال تنفيذ الطرق الداخلية الرئيسية والمحلية غير المرصوفة مع اعمال الإنارة لمنطقة الخوانيج السكنية الأولى بالكامل (منطقة رقم 281).