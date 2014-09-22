حمدان بن زايد: الإمارات ملتزمة بمساندة غزة

أكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في المنطقة الغربية، رئيس هيئة الهلال الأحمر، التزام دولة الإمارات الدائم، بتوجيهات ومتابعة مستمرة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني في مختلف قضاياه العادلة، وحرصها على دعم ومساندة سكان غزة في محنتهم.

جاء ذلك خلال استقبال سموه، بقصر النخيل مساء أمس، الدكتور مفيد محمد الحساينة، وزير الأشغال العامة والإسكان الفلسطيني الذي يزور البلاد حالياً.

وقال سموه «إن الإمارات بادرت بإرسال المساعدات العاجلة والاحتياجات الضرورية إلى قطاع غزة، وإقامة مستشفى ميداني متكامل منذ بداية العدوان الإسرائيلي على القطاع، وهذا عهدنا بالإمارات دائماً تجاه القضية الفلسطينية».

وأشار سموه إلى ضرورة أن تتجه الجهود خلال الفترة المقبلة إلى إعادة إعمار قطاع غزة، وتوفير ما يلزم من احتياجات إنسانية وأساسية لأهالي القطاع.

من جانبه، نقل الدكتور مفيد محمد الحساينة، خلال اللقاء، تحيات الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتمنياته لسموه بموفور الصحة والسعادة، ولشعب دولة الإمارات اطّراد التقدم والرخاء في ظل القيادة الرشيدة.

وقدم الوزير الفلسطيني الشكر لدولة الإمارات على المساعدات الإنسانية التي قدمتها لأبناء قطاع غزة، وتنفيذ برنامج إغاثي مكثف منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع.

كما ثمن دور هيئة الهلال الأحمر الإماراتية، بتوجيهات من سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في المنطقة الغربية، رئيس هيئة الهلال الأحمر، في المساعدات الإنسانية التي قُدمت لدعم المتضررين من أبناء قطاع غزة، مشيداً بالدور الذي قام به المستشفى الميداني الإماراتي في تقديم العلاج والدواء للمصابين والجرحى.

وأكد أن وفود الهلال الأحمر الإماراتية كانت أول الوفود الإنسانية التي تدخل قطاع غزة منذ أن بدأ العدوان، وباشرت على الفور تأمين المساعدات للسكان.

حضر اللقاء محمد حمد بن عزان المزروعي، وكيل ديوان ممثل حاكم أبوظبي في المنطقة الغربية، وسلطان بن خلفان الرميثي، مدير مكتب سمو ممثل حاكم أبوظبي في المنطقة الغربية، والدكتور حمدان مسلم مكتوم المزروعي، رئيس مجلس إدارة هيئة الهلال الأحمر، والدكتور محمد عتيق الفلاحي، الأمين العام للهيئة.