ولي عهد الفجيرة يرعى الملتقى الإعلامي الخامس

تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، تنظم هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام اليوم الدورة الخامسة لملتقى الفجيرة الإعلامي ولمدة يومين، بمشاركة ستين باحثا وإعلاميا من 16 بلدا عربيا وأجنبيا، وذلك في فندق كونكورد الفجيرة.

وتناقش الدورة الحالية موضوع «الإعلام والمرأة.. الصورة الأخرى» في خمس جلسات. وستلقى خلال حفل الافتتاح كلمتان للمهندس محمد سيف الأفخم عضو مجلس إدارة هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام وإبراهيم العابد مدير المجلس الوطني للإعلام، كما سيتم افتتاح معرض للصور المشاركة والفائزة في مسابقة الفجيرة للتصوير الصحفي «فيبكوم» التي تقيمها الهيئة بالتعاون مع وكالة الصحافة الفرنسية «فرانس برس» وجهات دولية عديدة.

وقال الشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام: إن هذا الملتقى وبتوجيهات من صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وضع منذ انطلاقته نصب عينيه جعل جلساته دوائر نقاش حوارية تجمع أصحاب القرار الإعلامي والمؤثرين في رسم ملامحه لتبادل الخبرات والأفكار من أجل التوصل لاستراتيجيات ناجحة لتحسين الأداء الإعلامي وتطوير المشهد الإعلامي العربي بما يساهم في تعزيز دور الإعلام في بناء المجتمعات العربية.

وأضاف أن تخصيص الدورة الخامسة للملتقى للحديث عن الإعلام والمرأة هو تقدير لدور المرأة في المجتمع عموما والمشهد الإعلامي العربي على نحو خاص.. مشيرا إلى أن للمرأة اليوم الأثر الفاعل في شتى مجالات الحياة، وهي في دولة الإمارات لاعب رئيسي في مشوار التنمية الشاملة للدولة وشريك استراتيجي في القرار والبناء.

من جانبه أشار محمد سعيد الضنحاني نائب رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام إلى الدور المؤثر الذي تنهض به المرأة في دولة الإمارات، وهو دور يتعاظم وتثبت أحقيتها به يوما بعد يوم مع اتساع دائرة مكتسباتها في الدولة التي يحرص على منحها إياها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وإخوانه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات.

وأكد حرص الهيئة وبمتابعة من رئيسها الشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي على تخصيص جلسات الدورة الخامسة من ملتقى الفجيرة الإعلامي لمناقشة قضايا الإعلام والمرأة ليكون فرصة لقراءة حضور المرأة في الإعلام، وتحليل التحديات التي تواجهها، سواء في صناعة صورتها أو تفاصيل تلك الصورة.

جلسات

وستخصص الجلسة الأولى من الملتقى للبحث في «صورة المرأة في الإعلام» ويشارك فيها صلاح الدين معاوي من تونس مدير عام اتحاد إذاعات الدول العربية وكرم نعمة من بريطانيا مدير تحرير صحيفة العرب اللندنية والدكتورة حصة لوتاه من الإمارات كاتبة وإعلامية والدكتورة ابتهال الخطيب من الكويت أكاديمية وكاتبة في جريدة الجريدة الكويتية والدكتورة خيرية البشلاوي من مصر ناقدة وكاتبة.

وفي الجلسة الثانية «تحديات العمل الإعلامي للمرأة» يشارك فيها أسامة هيكل من مصر وزير الإعلام المصري الأسبق والدكتور باسم الطويسي من الأردن عميد معهد الإعلام الأردني والدكتور ابو بكر عبدالحميد من ماليزيا والدكتورة صباح المحمودي من تونس أكاديمية وباحثة في مجال الإعلام والدكتور عوض إبراهيم عوض من السودان عميد كلية الإعلام في جامعة الوسيلة للعلوم والتكنولوجيا.