مبادرة حمدان بن محمد للمعرفة تستعد لانطلاقة جديدة

تستعد مبادرة حمدان بن محمد للمعرفة الوطنية «1971» التي أمر بإطلاقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي بسلسلة من الفعاليات لدخول عامها الثاني.

كانت المبادرة قد أطلقت خلال موسمها الأول العديد من الأنشطة والفعاليات التي تحفز على التواصل مع المعلومات التاريخية الصحيحة والموثقة عن تاريخ الدولة.

واعتمد مجلس إدارة المبادرة برئاسة الدكتور عبدالله الريس الأسماء الفائزة بالدورة الأولى لمسابقة المعلومات والتي استهلت فعاليات مبادرة «1971» بعد انطلاقها بالتزامن مع احتفالات الدولة العام الماضي باليوم الوطني لتقدم أنموذجاً مختلفاً في مظاهر هذا الاحتفال وديمومته على مدار العام على نحو يتجاوز المظاهر الاحتفالية التقليدية وصولاً إلى تقديم المعلومات الصحيحة عن قادة ورموز الدولة ومسيرتها الحافلة بالانجازات المشرقة.

احتفالية

وقال الدكتور عبدالله الريس رئيس مجلس إدارة المبادرة إن المبادرة التي تستعد لدخول عامها الثاني باحتفالية كبرى في الثاني من شهر نوفمبر المقبل قطعت في عامها الأول شوطاً مهماً من أهدافها وشهدت تفاعلاً كبيراً من قطاعات عريضة ومتنوعة من المواطنين والمقيمين.

وأضاف «على الرغم من أن آليات المسابقة المعلوماتية محددة بفئة عمرية معينة وهي ما فوق سن الـ16 عاماً وكذلك استمرارية الإجابة عن عدد كبير من الأسئلة بشكل دوري على مدار ثلاثة اشهر متصلة يصل مجموعها إلى 657 سؤالاً إلا أن المؤشر النهائي لإحصائيات المشاركة يؤكد أن حجم التفاعل معها في دورتها الأولى تجاوز أكثر التوقعات المتفائلة».

وكشف الدكتور الريس عن أن المسابقة شهدت 7532 مشاركة من نحو 44 جنسية مختلفة، مشيداً بمشاركة الشرائح العمرية المختلفة من ابناء الدولة الذين أبدوا حماسة وتطلعاً للوصول إلى الصحيحة في حين أن الكثيرين كان شاغلهم الأساسي ليس فقط المشاركة في المسابقة ذات الجوائز القيمة بل الوصول إلى المعلومة الصحيحة باعتبارها معلومات شديدة الأهمية والارتباط بتاريخ الدولة عموماً ومنجز الاتحاد بصفة خاصة.

تفاعل كبير

من جانبه أشاد مدير المبادرة نائب رئيس مجلس الإدارة ماجد عبدالرحمن البستكي بالتفاعل الكبير الذي وجدته المبادرة من مختلف الجهات في عامها الأول، وقال «كان لدى مجلس إدارة المبادرة هدف أولي في عام الانطلاقة وهو التعريف بأهدافها وبآلياتها المختلفة وعلى الرغم من جودة الفكرة واعتمادها بشكل أساسي على عنصر الجهد الذاتي فيما يتعلق بالمسابقة المعلوماتية إلا أن التجاوب الجماهيري كان ثرياً وهو أمر يعود في جانب منه إلى تفاعل العديد من المؤسسات الرسمية في الدولة مع المبادرة».

وأضاف «من خلال تواصل أعداد من المشاركين في المسابقة مع اللجنة المنظمة عبر الموقع الإلكتروني لوحظ أن بعض المتسابقين يبادرون بالحصول على المعلومة من مصادرها الأصلية دون الاتكاء فقط على شبكة المعلومات الدولية كمصدر وحيد للمعلومات وهي الآلية التي هدفت المبادرة إلى تفعيلها منذ البداية على اعتبار ان المبتغى ليس فقط تكرار المعلومات المتواترة بل تصحيحها وتنقيتها أيضاً واستبعاد غير الدقيق منها».

وأكد مدير المبادرة أن الشراكة التي تم توقيعها بين المبادرة والأرشيف الوطني ساهمت بشكل كبير في الحصول على المعلومات الموثقة عن تاريخ الدولة وشخصياتها والتي تم طرحها في المسابقة.

تطوير

من جهته أعرب عضو مجلس إدارة اللجنة المنظمة لمبادرة «1971» الدكتور حمد الحمادي عن سعادته بمؤشرات إحصاءات المشاركة في الدورة الأولى لافتاً بشكل خاص إلى تعدد جنسيات المشاركين، وقال «إذا أخذنا في الاعتبار بأن نحو 200 جنسية مختلفة تعيش على أرض الدولة فإن مشاركة 44 جنسية في الدورة الأولى من خلال مسابقة ذات أبعاد وطنية خالصة تعد دلالة قاطعة على وجود تفاعل مجتمعي ملموس مع المبادرة».

وكشف الحمادي عن أن اللجنة المنظمة للمبادرة قد تتجه إلى تطوير المسابقة او إطلاق فعالية أخرى تستوعب هذا القطاع الواسع من المجتمع، مؤكدا على ضرورة استباق ذلك بتوافر ترجمات ومراجع دقيقة يمكن ان تتم الاستعانة بها في هذا الصدد من قبل غير الناطقين بالعربية بعيداً عن مشكلات الترجمة الحرفية للنصوص.

شراكات

من ناحيته شدد علي الشعالي عضو مجلس إدارة اللجنة المنظمة للمبادرة على ضرورة التأكيد على أن «1971» مبادرة اشمل بكثير من الانحصار في المسابقة المعلوماتية وهو ما تعكسه مؤشرات الإقبال عليها في عامها الأول. وقال «التعدد الهائل للجنسيات وحرص حتى غير الناطقين بالعربية على المشاركة باللغة العربية الفصحى وما يستتبع ذلك من جهد مؤشر دال على اهتمام وتفاعل حقيقيين بالمبادرة».

ونوه الشعالي إلى أن الفترة المقبلة ستشهد الكشف عن شراكات متعددة للمبادرة مع مؤسسات رسمية مختلفة في الدولة وخصوصاً الجامعات لافتاً إلى أن الأرشيف الوطني من خلال الدكتور عبدالله الريس رئيس مجلس إدارة المبادرة لعب دوراً فعالاً في هذا الصدد سواء من خلال شراكته الرسمية مع المبادرة أو تواصله مع المشاركين بالمسابقة الذين سعوا إلى المعلومات الصحيحة من خلال تواصلهم المباشر مع المعنيين في مقره بأبوظبي.

وأشار الشعالي إلى إحدى المميزات المهمة في الدورة الأولى في المبادرة وهي سهولة التسجيل والتعامل التقني مع موقع المبادرة. وأضاف «الآلاف من المتواصلين معنا هم من أعمار سنية مختلفة وشرائح ثقافية واجتماعية متباينة وهو أمر مهم حينما يتعلق الأمر بمسابقة تشهد إقبالاً هائلاً من المشاركين».

تنوع الفعاليات

كما أوضح حسن المزروعي عضو مجلس إدارة المبادرة حقيقة أن مبادرة «1971» تتضمن عدداً متنوعاً من الفعاليات ولا تقتصر فقط على مسابقة المعلومات التي كانت أولى الفعاليات التي أزيح الستار عنها، لافتاً إلى أهمية مسابقة «الانستغرام» التي تهتم بأفضل تعليق يصاحب صورة ذات دلالة تاريخية في مسيرة الدولة وكذلك معرض الصور الذكية وما يوفره من استثمار لتكنولوجيا وسائل الاتصالات الحديثة وتكنولوجيا المعلومات في تحقيق أهداف المبادرة فضلاً عن الفعاليات المختلفة التي توفر صورا تاريخية نادرة تمت معالجتها بالتكنولوجيا المعاصرة على نحو يجعل من عرضها منزلياً ذا بعد جمالي ووطني في آن واحد.

يذكر أن مجلس إدارة اللجنة المنظمة لمبادرة 1971 يرأسه الدكتور عبدالله الريس ويديره ماجد عبدالرحمن البستكي نائب رئيس اللجنة ويضم في عضويته الدكتور حمد الحمادي وعلي الشعالي وحسن عبدالله المزروعي.

الفائزون في الدورة الأولى لمسابقة المعلومات

احمد عبدلله المزروعي - باسل عبد العزيز الخطيب - خالد محمود الرفاعي، رياض رزق الله الحارس - عمار محمد حمود - ابراهيم عبدالعزيز الخطيب، امين زين العابدين العلوه - ايمن احمد الرمان - نبال عدنان العيد، أدهم أحمد الصمادي - شفاء سيف الدين البرماوي - فاضل بديوي الرمان، مريم سعيد الشبلي - عبد الملك فاضل العيد - امتياز جوزيف قريط، شفاء فاضل العيد - يوسف حمد بحصاص - وائل وجدي الرزق، شريفة محمد علي - محمد وائل الحمصي - جمال سعيد المحروقي، ربيع حمزه سلمو - محمود صلاح محمد - هبة سعد ابو زيد، جعفر محمد صادق أبازيد - أسماء أحمد المسالمة - زينب حسن علي، همسة عبد المحسن البريدي - نور جلال عبدالله - مهند فاضل العيد، شفاء عبدالرحيم بامردوف - تسنيم محمود حبيب - سلطان سالم آل علي، هاني سعيد محمد - خولة إبراهيم الغضبان - أسامة محمد أمين، أحمد عمر مساط - محمد حميد مصطفى - طريف محمود شعباني، فاطمة سمير دعدوش - عدنان علي محمد نوفل - حبيب محمد سارباني، فؤاد عبد الله قاسم - أحمد محمد العباسي - محمود حبيب أحمد، رانيا أحمد القضماني - طارق محمد عبدالرحيم - الفاتح يحيى محمود، أحمد ياسين بكار - محمد محسن السعدي - محمد صالح ناصري، أحمد مصطفى علي - وائل عبدالله العبابسة - وفاء أحمد عبدالله، يوسف علي الغضبان - نجوى محمد علوش - فائزة عبدالرحيم طلب، أحمد محمد قديحة - فتحية بدوي أصلان - فؤاد عبدالله قاسم، سلامة محمد العولقي - مريم سلطان احمد - أحمد بخيتان قبلان، عبدالله حسن الهولي - لطيفة غانم الكثيري - أحمد محمود الصغير، سالم طاهر التميمي - شيخة سلطان احمد - نيروز شعبان مصطفى، باسل تيسير سرحان - ولاء سعد محمد محمد.

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