بالفيديو .. “داعش” يهدد التحالف الدولي ضده بمقطع تدريب دفعة جديدة من عناصره على القتال

بعث ما يسمى بـ”تنظيم الدولة الإسلامية بالعراق والشام” المعروف باسم “داعش” برسالة غير مباشرة، للتحالف الذى دعت إليه الولايات المتحدة الأمريكية، عن طريق مقطع فيديو، بثه عناصر الجماعة، منذ قليل، عبر أحد المواقع الجهادية المهتمة بنقل أخبار التنظيم، أثناء تخريج دفعة جديدة من المقاتلين بأحد المعسكرات الحربية بـ”ولاية الرقة” في سوريا، حسب زعم الفيديو.

بدأ الفيديو بعرض عسكري لعناصر دفعة التنظيم الإرهابي، إذ ظهر بعضهم مرتديًا ملابس عسكرية مموهة، وآخرين مرتدون ملابس سوداء، جميعهم ظهروا ملثمين وشاهرين أسلحتهم، ويتوسط عرضهم العسكري بعض الأسلحة الثقيلة.

أوضح الفيديو لقطات تتضمن عمليات التدريب التي نفذتها تلك الكتيبة وبعض المناورات العسكرية، فضلا عن تدريبات شاقة لهم على إطلاق النار، واستخدام الأسلحة الثقيلة، مثل الآر بي جي، بالإضافة إلى تدريبات خاصة بالزحف والرقد وسط النيران، وتسلق الأسوار الحديدية، وتدريبات بدنية شاقة وسط أدخنة كثيفة ونيران، وألعاب قتال.

كما نشر الفيديو تدريبات خاصة بالهجوم المسلح المباغت لعناصر الجماعة المتطرفة، باستخدام سيارة دفع رباعي، ونزول المسلحين منها بشكل سريع ومفاجئ، موجهين أسلحتهم نحو أهداف وكذلك تدريبات على الاشتباكات الثنائية، دون استخدام الأسلحة، وانتهى الفيديو بعرض عسكري باستخدام السيارات لتلك الكتيبة، وهر ترفع أعلام “داعش”.

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