أخبار عاجلة

تغطية خاصة - عضو المجلس المصري للشئون الخارجية: قيمة هذه الزيارة أن كلا منهما يستكشف الأخر -
نائب: قمة السيسي- ترامب فارقة في مصير الشرق الأوسط -
تغطية خاصة - النائبة/ داليا يوسف: أراقب الإعلام الأمريكي وزيارة الرئيس السيسي تاريخية ومحورية -
إيطاليا ترحل 3 أشخاص يشتبه في صلتهم بخلية إرهابية في فينيسيا -
روسيا اليوم: ارتفاع حصيلة ضحايا "انفجار بطرسبورج" لـ64 قتيلا وجريحا -
الشرطة الروسية تبحث عن شخصين يشتبه في تورطهما بـ"تفجير بطرسبرج" -
تغطية خاصة - لواء كمال عامر: نحقق قفزة كبيرة في دعم التعاون الإستراتيجي بين مصر والولايات المتحدة -
ضبط لحوم وأدوية منتهية الصلاحية في حملة على دور للأيتام بالمنوفية -
بالصور.. ضبط 25 طن سكر قبل بيعها في السوق السوداء بالشرقية -
القبض على عاطلين بحوزتهما 3 كيلو هيروين و120 كلو بانجو بالإسماعيلية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

بن عمر يؤكد على ضرورة تمكين الدولة اليمنية من ممارسة سلطاتها ووقف جميع أعمال العنف في العاصمة صنعاء ومحيطها

Google+ Print
بن عمر يؤكد على ضرورة تمكين الدولة اليمنية من ممارسة سلطاتها ووقف جميع أعمال العنف في العاصمة صنعاء ومحيطها بن عمر يؤكد على ضرورة تمكين الدولة اليمنية من ممارسة سلطاتها ووقف جميع أعمال العنف في العاصمة صنعاء ومحيطها

أكد جمال بن عمر مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثها لليمن ضرورة أن تتعهد الأطراف الموقعة على اتفاق السلم والشراكة الوطنية إزالة جميع عناصر التوتر السياسي والأمني من أجل حل أي نزاع عبر الحوار وتمكين الدولة من ممارسة سلطاتها ووقف جميع أعمال العنف فورا في العاصمة صنعاء ومحيطها .

وقال بن عمر – في بيانه عن الحالة العسكرية والأمنية والقضايا المتعلقة بمحافظات عمران والجوف ومأرب وصنعاء والمحافظات الأخرى – إنه يجب على كل الأطراف الموافقة على بسط سلطة الدولة واستعادة سيطرتها على أراضيها كافة وفق مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، والاتفاق على آلية بمساعدة فنية من الأمم المتحدة لتنفيذ توصيات مؤتمر الحوار الوطني الشامل المتعلقة بنزع السلاح واستعادة الأسلحة الثقيلة والمتوسطة من كافة الأطراف والجماعات والأحزاب والأفراد التي نهبت أو تم الاستيلاء عليها وهي ملك للدولة على المستوى الوطني وفي وقت زمني محدد وموحد .. وتشمل الآلية تمثيلا لجميع المكونات ولا تستثنى من عملها أي أطراف أو جماعات أو أفراد وتتضمن خطة مفصلة وجدولا زمنيا للتنفيذ ووفق مخرجات مؤتمر الحوار الوطني .

وبالنسبة لمحافظة عمران ، أوضح أن رئيس الجديد يشكل لجنة مشتركة في غضون خمسة أيام مهمتها تطبيع الوضع واستكمال أعمال ترتيب السلطات الإدارية والأمنية والعسكرية بما يحقق فرض سلطة الدولة ويحقق الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة ويقوم المسؤولون المحليون في عمران بممارسة صلاحياتهم بشكل كامل وتقوم القوات الأمنية والعسكرية التابعة للدولة بمهامها في ضمان أمن المحافظة واستقرارها وتتحمل اللجنة المسئولية الرئيسة عن الإشراف على الاتفاق وتنفيذه بما في ذلك سحب جميع المجموعات المسلحة القادمة من خارج عمران كما تتعهد الأطراف إعطاء جميع المعلومات الضرورية إلى لجنة المراقبة والتحقق فور طلبها لتمكينها من القيام بمهامها ، وتوفر اللجنة المشتركة كل الدعم والمساعدة اللازمين إلى المسئولين المحليين لتمكينهم من ممارسة مسؤولياتهم بشكل كامل وضمان مبدأ الشراكة الوطنية .

وأضاف أنه يجب وقف جميع أعمال القتال ووقف إطلاق النار في الجوف ومأرب فورا وانسحاب جميع المجموعات المسلحة القادمة من خارج المحافظتين مع ترتيب الوضع الإداري والأمني والعسكري وتؤسس الأطراف آلية تنفيذ حازمة ومشتركة ومحايدة من أجل المراقبة والتحقق وتشرح وثيقة مكملة تفاصيل وقف إطلاق النار والآلية المشتركة وتضع جدولا زمنيا صارما وتقوم الحكومة الجديدة بترتيب وضع محافظتي الجوف ومأرب إداريا وأمنيا وعسكريا بما يكفل تحقيق الأمن والاستقرار والشراكة الوطنية وتقوم القوات المسلحة والأمنية التابعة للدولة بمهامها في ضمان أمن المحافظتين واستقرارهما وتلتزم الدولة بحماية المواطنين في محافظة البيضاء من خطر القاعدة وتقدم له الدعم اللازم وتقف إلى جانبهم في مواجهة خطر القاعدة والإرهاب وإلغاء كل الإجراءات العقابية ادارية أو مالية أو غيرها على العسكريين أو المدنيين على خلفية المشاركة في المظاهرات السلمية أو تأييدهم بطرق سلمية .

يذكر أن جماعة أنصار الله الحوثيين كانت قد استولت على محافظة عمران في شهر يوليو الماضي ، وقامت مؤخرا بمحاولات للسيطرة على محافظة الجوف ولكنها فشلت في ذلك وقامت بالاستيلاء على معدات ثقيلة للجيش.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
منها الإفراج عن مسجونين.. الحكومة تصدر 13 قرارًا

منها الإفراج عن مسجونين.. الحكومة تصدر 13 قرارًا

المعارضة التركية: محاولة الانقلاب جرت بمعرفة الحكومة

المعارضة التركية: محاولة الانقلاب جرت بمعرفة الحكومة

الحكومة: إتاحة 50 ألف وحدة بالإسكان الاجتماعي للمصريين بالخارج والدفع بالدولار

الحكومة: إتاحة 50 ألف وحدة بالإسكان الاجتماعي للمصريين بالخارج والدفع بالدولار

وزير الصحة: الحكومة وافقت على مشروع قانون التأمين الصحي

وزير الصحة: الحكومة وافقت على مشروع قانون التأمين الصحي