السفيرة الأمريكية في الأمم المتحدة : هناك مؤشرات تؤكد أن دولًا أخرى مستعدة لضرب تنظيم ” داعش “

قالت السفيرة الأمريكية في الأمم المتحدة سامانثا باور إن :” الولايات المتحدة لديها مؤشرات على أن دولا أخرى مستعدة لشن ضربات جوية على متشددي تنظيم “داعش” .

ومن جهته ، شدد رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة مارتن ديمبسي – في تصريحات أوردتها قناة “سكاي نيوز” اليوم /الأحد/ – على أهمية مشاركة المزيد من الدول العربية في الائتلاف الذي تقوده الولايات المتحدة لمحاربة تنظيم “داعش” .

وأشار ديمبسي إلى أن مشاركة المزيد من الدول العربية من شأنه إضفاء قدر أكبر من الاستدامة على الحملة ضد تنظيم “داعش” في العراق .

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