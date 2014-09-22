نشاط مكثف للرئيس السيسي خلال زيارته لنيويورك

صرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن جدول أعمال الرئيس عبد الفتاح السيسي أثناء زيارته الحالية لنيويورك يتضمن أنشطة مكثفة ، تشمل التعرف على أوضاع الجالية المصرية في نيويورك، حيث سيعقد لقاء مع نخبة من قيادات وأعضاء الجالية المصرية. وأضاف يوسف أن الرئيس السيسي سيجري عددا من اللقاءات الثنائية على المستويين العربي والدولي، ومن المقرر أن يلتقي بمجموعة من قادة وزعماء العالم، لاستعراض مختلف جوانب العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتطويرها، وذلك إلى جانب تبادل الرؤى ووجهات النظر إزاء عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك .

وأوضح المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية أنه من المقرر أن يلقي الرئيس السيسي كلمة مصر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة والتي سيتناول فيها الإشارة إلى الشأن المصري، وكذا الأوضاع الإقليمية في عدد من الدول العربية الشقيقة، إلى جانب مكافحة الإرهاب ، كما سيلقي كلمة في قمة المناخ يستعرض فيها الجهود الوطنية لمكافحة تغير المناخ، وسيعرض قضايا القارة الإفريقية فيما يخص مكافحة الآثار السلبية لتغير المناخ ، وفي مقدمتها التصحر، وكذا الإجراءات الواجب اتخاذها لتخفيف تلك الآثار السلبية والتكيف مع الواقع المناخي الجديد عبر وسائل التكنولوجيا الحديثة، فضلا عن أهمية تقديم المساعدة للدول الإفريقية لتحقيق ذلك.

> وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وصل اليوم إلى مطار “جون كينيدي” ، وذلك في مستهل زيارته إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الدورة التاسعة والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة، وللمشاركة أيضا في أعمال قمة المناخ التي دعا إليها سكرتير عام الأمم المتحدة بان كي مون .

> أ ش أ